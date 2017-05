Zalando, ricavi in forte crescita nel primo trimestre 2017

Zalando mette a segno ricavi in aumento nel 1° trimestre 2017 del 23,1% a 980,2 milioni di euro. L'Ebit rettificato rimane ai livelli 2016, con 20,3 milioni di euro. Zalando conferma le stime per una crescita che interessa l'intero 2017, con incrementi che si collocheranno nel corridoio 20-25%

Siamo a +23,1% in termini di crescita registrata nel 1° trimestre 2017 da Zalando, uno dei leader europei nell'eCommerce. L'azienda tedesca comunica una brillante chiusura di primo trimestre con risultati sopra la media del mercato eCommerce settore moda, grazie a ricavi pari a 980,2 milioni di euro rispetto ai 796,1 milioni del 1° trimestre (d'ora in poi Q1) 2016: un incremento del +23,1%, appunto.

L’Ebit rettificato si situa al livello dello stesso periodo 2016, a 20,3 milioni di euro (Q1 2016: 20,2 milioni) con margine del 2,1% (Q1 2016: 2,5%).

Zalando conferma le stime di una crescita per l’intero anno 2017 con incrementi compresi fra 20% e 25%, e un margine Ebit rettificato in oscillazione tra 5,0% e 6,0%.

"La nostra priorità è crescere in maniera profittevole, ed è quanto abbiamo raggiunto con la performance del primo trimestre -conferma Rubin Ritter, Ceo di Zalando, il primo da sinistra nella foto-. Siamo determinati a conquistare ulteriori quote di mercato e a raggiungere ancora più consumatori in Europa. Per questa ragione continueremo a investire nella consumer experience, in tecnologia e nelle infrastrutture logistiche, così come nella nostra offerta per i brand”.

Oltre venti milioni di clienti

Zalando ha superato la soglia dei 20 milioni di clienti attivi alla fine del 1° trimestre 2017. I clienti hanno ordinato con maggior frequenza, indice, questo, di fedeltà nel comportamento d’acquisto, sull'onda del crescente utilizzo di device comunicativi mobili (un giro di parole per dire sostanzialmente smarth phone).

Tutto ciò ha lubrificato una crescita sia nel mercato DACH (Svizzera, Austria e Germania) sia nel resto d’Europa, in linea con quanto registrato nel 2016, nonostante l’aumento dei volumi. I ricavi da area DACH segnano +17,0% a 475,0 milioni di euro (Q1 2016: 405,8 milioni) e +28,0% con 428,3 milioni di euro nel Resto d’Europa (Q1 2016: 334,5 milioni).

I fattori della crescita

Sulla crescita hanno giocato un ruolo determinante anche le campagne marketing come "Man Box", con l’attore americano James Franco, e l’aggiunta di nuovi marchi come Oysho.

Ma, passando dalla poesia alla prosa, non meno decisivi sono stati gli investimenti nelle infrastrutture: ricordiamo i nuovi centri logistici, il Same-Day Delivery e i piloti sui resi istantanei, che hanno contribuito a migliorare l'esperienza d'acquisto.

La maggiore efficienza delle attività di marketing, che traggono beneficio da una "brand awareness" consolidata e dalla fedeltà della base clienti, ha controbilanciato l’aumento dei costi logistici e una contrazione limitata del margine.

La spesa di capitale nel Q1 2017 si è attestata a 78 milioni di euro, escluse le attività di M&A (fusioni e acquisizioni), e riflette principalmente gli investimenti destinati alle infrastrutture e allo sviluppo in-house di software. Zalando stima una spesa di capitale di 200 milioni di euro per il 2017, escluse le attività di M&A.