Con la conferma del mandato per commercializzare il Retail Park Foggia, in apertura il 2019, Gruppo Zamparini rinnova la fiducia nei confronti di Svicom, società specializzata nella gestione e commercializzazione di shopping centre.

Dopo gli incarichi in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, e Sicilia, il mandato per Foggia conferma l'importanza della Puglia per Svicom, regione nella quale è nata nel 1996, a Foggia, e nella quale segue 17 immobili retail su un totale di una sessantina in tutta Italia.

Il Retail Park ha una Gla di 35.000 mq e si trova a pochi minuti dalla città di Foggia, nell’area industriale Incoronata, oggetto negli ultimi anni di riqualificazione urbanistica.

Con un bacino potenziale di oltre 310.000 persone, il parco commerciale beneficia di una location a ridosso di due strade molto frequentate per traffico veicolare: la Statale 16 e l’autostrada A14.

Corrado di Paolo, partner e responsabile della commercializzazione per Svicom, esprime soddisfazione per l'ok di Zamparini e aggiunge: "L’impegno e la professionalità del leasing department (ufficio commercializzazione, ndr) di Svicom – è testimoniata dal fatto che seguiamo quotidianamente più di 30 progetti fra commercializzazione e ricommercializzazione, un lavoreo sempre basato su un approccio personalizzato".