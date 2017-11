Zerbinati apre le porte dell’azienda ad alunni e insegnanti

Zerbinati - azienda italiana leader di mercato nella produzione di verdure fresche pronte al consumo e di piatti pronti freschi – rinnova il suo supporto alla 26esima edizione del progetto “Scatta il verde, vieni in campagna” promosso da Agriturist, in collaborazione con Confagricoltura Alessandria e diverse eccellenze del territorio, per far conoscere agli alunni delle scuole di tutta la provincia il mondo agroalimentare.

Con Pronto in Tavola, uno dei sei percorsi tematici in cui si articola il progetto, Zerbinati offre ai ragazzi, anche per l’anno scolastico 2017/2018, la possibilità di visitare il suo stabilimento di IV gamma, toccando con mano i processi che sottendono al controllo, alla valorizzazione e al confezionamento dei prodotti.

L’iniziativa, che è utilizzata dagli insegnanti come parte integrante dell’attività didattica, rappresenta un’occasione importante per approfondire la conoscenza del territorio in maniera costruttiva a partire dal contatto diretto con un’azienda leader nel settore, attraverso percorsi ragionati e ben inseriti nel contesto formativo dei ragazzi.

Stagionalità dei prodotti, consumo consapevole, incremento di energie alternative e sviluppo sostenibile sono solo alcuni dei principi che Zerbinati cercherà di trasmettere agli studenti, coinvolgendoli in una giornata speciale dedicata alla crescita e all’informazione.