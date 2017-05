Zoomark: edizione record per la fiera sui prodotti pet

Numeri da record per Zoomark International 2017, la fiera b2b più importante in Europa negli anni dispari sui prodotti e le attrezzature per gli animali da compagnia. A tre giorni dall’inaugurazione della manifestazione, organizzata da BolognaFiere e giunta alla 17a edizione, si registrano in crescita partecipazioni, iniziative e sopratutto gli espositori, che saranno 735 (erano 615 nell’ultima edizione del 2015, con un aumento del 17%), provenienti dall’Italia e da altri 42 Paesi di tutto il mondo (35 nel 2015, +19%). Cresce anche il numero dei padiglioni, che quest’anno saranno 5 (erano 4 nel 2015) per una superficie espositiva totale di circa 50mila mq. Molto articolato anche il programma degli eventi, con 25 conferenze, workshop e seminari. La fiera, aperta solo agli operatori professionali (nel 2015 i visitatori furono oltre 22mila), si svolgerà dall’11 al 14 maggio presso il quartiere fieristico di Bologna.

“Zoomark 2017 ha battuto ogni record, superando i risultati sempre in crescita delle sedici precedenti edizioni della fiera - ha dichiarato Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere. Sono numeri che confermano il ruolo di leadership conquistato dalla nostra manifestazione. Zoomark International ben rappresenta un settore dinamico, con grandi potenzialità di crescita e che trova nel nostro appuntamento un’ampia panoramica delle proposte più innovative, un’occasione di formazione e di aggiornamento professionale e, certamente, ottime opportunità di business e di confronto con i maggiori produttori internazionali”.

Il programma della manifestazione si aprirà giovedì prossimo 11 maggio con il convegno inaugurale sul tema “Il mercato e i principali trend socio-culturali del mondo del pet in Italia”. Nell’occasione, sarà presentata la 10a edizione del Rapporto Assalco-Zoomark, il compendio annuale sul settore degli animali da affezione curato da Assalco (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) in collaborazione con Zoomark International, con il contributo di IRI Information Resources e di ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).

Nell'ambito i quattro giorni della fiera, fra i numerosi appuntamenti ed eventi, è prevista la presentazione di uno studio dell’istituto di ricerca Euromonitor International sulle prospettive per il mercato pet in diverse regioni del mondo e di un’indagine sui petshop in Italia, incontri sull’acquariofilia, sulle malattie dei piccoli animali da compagnia e sulle tecniche di toelettatura. Domenica 14 maggio, si svolgerà anche l’assegnazione dei premi “Aqua Project Award”, un riconoscimento alla professionalità e alla creatività nella progettazione e nella realizzazione di un acquario o di un terracquario, rivolto ai titolari di petshop, garden center e ai rivenditori di acquari con sede in Italia.