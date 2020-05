101Caffè riprende lo sviluppo con la fase2

Delle 17 nuove aperture previste, 9 sono in Italia: 101Caffè presenterà anche un nuovo format con caffetteria e pasticceria da asporto

Con l'arrivo della fase 2 dell’emergenza Covid-19, 101Caffè riprendere il suo programma di aperture: sono 17 i punti di vendita previsti, in Italia e all’estero.

101Caffè è un marchio italiano specializzato nella vendita di caffè e bevande per tutte le macchine da caffè, attraverso una rete di negozi in franchising: offre una gamma di prodotti garantita made in Italy e miscele di caffè selezionate dalle migliori torrefazioni italiane. Prodotti attenti all’ambiente: a partire dalla confezione in materiale riciclabile e dal progressivo ampliamento della gamma ai prodotti certificati bio e alle capsule compostabili.

Nuovo format con caffetteria

Delle 17 nuove aperture in programma, grazie alle quali la rete di negozi in franchising 101Caffè raggiungerà i 131 punti di vendita, 9 sono previste in Italia. "La maggior parte delle prossime aperture in Italia nasce da progetti recentissimi, concepiti durante l’emergenza Covid-19 –precisa Umberto Gonnella, Ceo e fondatore di 101Caffè-. Questo aspetto è un segnale positivo che ben rappresenta la voglia di rialzarsi del nostro Paese".

Le nuove aperture previste in Italia:

Monza – negozio con caffetteria take away

Pesaro – negozio con caffetteria take away

Piantedo (Sondrio) – negozio con caffetteria take away

Voghera (Pavia)

Sora – Isola del Liri (Frosinone)

Collegno (Torino)

Genova

Bergamo

Treviso

Tre nuove aperture prevedono la caffetteria take away, nuovo format proposto da 101Caffè che abbina al negozio classico il servizio di somministrazione, quindi la possibilità di consumare in loco prodotti da forno a colazione come a merenda, ma anche il gelato artigianale e prodotti di pasticceria in piccolo formato a marchio Le Sfiziosità; questi prodotti saranno consegnati ai clienti con il servizio a domicilio soprattutto in questo periodo ancora di chiusura per la ristorazione e i pubblici esercizi.

Prossime aperture nel Mondo

Anche le aperture all’estero stanno aumentando. Parigi, Vienna e Riyadh sono già in previsione per l’anno in corso e altri Paesi seguiranno: Repubblica Ceca, Reunion, Cayenna (Guyana francese), Malè (Maldive). Di particolare rilievo, l’accordo con i Master Franchisee in Kuwait, un passo importante per l’espansione internazionale.

Il piano di sviluppo prevede, dal 2020 al 2025, l’apertura di quindici punti vendita nell’area del Golfo, un mercato che sta dimostrando un alto potenziale: Kuwait, oltre a quello già esistente, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrein e Arabia Saudita.

In merito all’apertura a Vienna il progetto prevede una caffetteria con market, "nuovissimo format proposto da 101Caffè -commenta Umberto Gonella- in cui l’area dedicata alla ristorazione e l’area vendita si fondono in un unico luogo, offrendo ai clienti un’esperienza unica nel mondo del caffè, con specifico focus sulle miscele selezionate dalle torrefazioni Italiane d’eccellenza".