La tenacia è #alfemminile

L'editoriale della direttrice Cristina Lazzati (da Mark Up 295)

Oggi la parola più utilizzata per definire il giusto approccio alla situazione che stiamo vivendo è resilienza, ma in questo numero di Mark Up, tutto al femminile, vorrei parlare di tenacia.

La tenacia delle donne è fatta di resistenza, di preparazione al millimetro, di studio ma anche di adattamento, di visione e di intraprendenza e mai come oggi è importante non darsi per vinti, trovare nuove soluzioni e guardare oltre. Proprio per questo, nel consueto numero previsionale di fine anno, Mark Up ha voluto dare una visione diversa, altra, perché è tempo di far sentire nuove voci, pareri e punti di vista che raramente trovano la strada “pubblica” ma spesso rimangono nel privato aziendale. Colgo l’occasione per ringraziarle tutte, tutte quelle donne del retail, dell’industria, della consulenza, le accademiche e le manager, le imprenditrici e le professioniste, e altre ne verranno, che ci hanno concesso il loro tempo (e sappiamo quanto questo sia risorsa scarsa, ancora di più per le donne) per condividere con noi e con voi, il loro punto di vista sul futuro che ci attende, sull’anno che verrà.

Questo Mark Up non vuole essere un numero sulla diversità e nemmeno sulla condizione femminile, su quello avremo modo di continuare a parlare, ma oggi è fondamentale capire come muoverci nel prossimo futuro, perché assisteremo a cambiamenti enormi, in un paese, il nostro, dove il cambiamento è visto con diffidenza, i nuovi punti di vista scartati talvolta con leggerezza, talvolta con diffidenza, spesso con paura.

Sono consapevole che spesso, noi italiani, ci muoviamo meglio sull’urgenza, siamo un popolo reattivo, ma non pianificatore, per questo è tempo di attingere alla tenacia femminile, perché il cambiamento che ci attende non prevede corse fulminee e poi riposo, non è “quando tutto tornerà come prima”, la corsa all’innovazione è una maratona, in cui non ci si può fermare a prendere fiato, in cui ci non si può dimenticare dell’oggi a favore del domani e neppure risolvere l’oggi usando come cerotti i ristori o la cassa integrazione, strumenti adeguati solo per coloro che sapranno farne buon uso, guadagnando tempo per rimodulare l’approccio al business.

Una cosa è certa: ciò che mostrava i segni del tempo, ha avuto un’accelerazione verso il decadimento, quello che muoveva i primi passi verso il nuovo si è messo a correre. Infine, lasciatemelo scrivere ... la tenacia al femminile è spesso scambiata per puntigliosità, ma la verità è che le donne non mollano mai anche quando, come nei tempi in cui viviamo, prevedere il futuro è difficile. Sarà che siamo allenate.