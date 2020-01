A Le Due Torri si studia inglese e arti circensi

I corsi si tengono solo quest'anno, nella galleria del centro commerciale Le Due Torri. Non è esclusa una programmazione più continuativa

Il corso di inglese e la scuola di circo, partiti la scorsa settimana, nel centro commerciale Le Due Torri a Stezzano (Bg) proseguono -per il corso d’inglese- mercoledì 22 e 29 gennaio e a febbraio nei giorni 5, 12, 19 e 26. L’orario per il corso base è dalle 19 alle 20, mentre le lezioni del livello avanzato si tengono dalle 20,30 alle 21,30.

Il corso di circo verrà riproposto giovedì 23 e 30 gennaio e il 6 febbraio dalle 16,30 alle 18,30.

Le lezioni di My English School si tengono nella piazza centrale de Le Due Torri dove è stata allestita un’aula pronta per accogliere i partecipanti, circa una quarantina. Le lezioni, tenute da un’insegnante madrelingua, si basano, come d’altronde il metodo di My English School, sulla conversazione: dalla lingua parlata si arriva poi alle regole grammaticali.

Un aspetto curioso, emerso durante le lezioni, è che molte persone si attribuiscono una conoscenza dell’inglese minore di quanto poi si riveli dal dialogo: tanti iscritti al corso base potevano prendere parte al corso avanzato.

I partecipanti hanno preso coraggio utilizzando il microfono per esprimersi in inglese, attirando la curiosità dei clienti che, trovandosi a Le Due Torri per gli acquisti, si sono fermati ad osservare la lezione.

LA SCUOLA DI CIRCO

Proposto dalla Scuola Circo Bergamo, il corso di arti circensi prevede esercizi di equilibrismo, giocoleria, acrobalance.

Nella piazza centrale de Le Due Torri è stato allestito uno spazio dove i clienti potevano mettere alla prova le loro abilità assistiti da professionisti del settore. In molti hanno deciso di provare: bambini, ragazzi, ma anche adulti, hanno provato a camminare sulla fune, a far volteggiare su una bacchetta i piatti cinesi, a rimanere in equilibrio su una grande palla colorata e su una tavoletta posta sopra un cilindro, a camminare sui trampoli o a far roteare un diablo sul filo (il diablo è un articolo di giocoleria, la cui forma ricorda una clessidra, appoggiato su un cordino che è legato all'estremità di due bacchette, ndr).

"Siamo molto contenti delle numerose adesioni ottenute dal corso di inglese e dalla scuola di circo -commenta Roberto Speri, direttore del centro commerciale Le Due Torri-. È stata una sfida, che ha però ottenuto una rispondenza positiva. Siamo quindi soddisfatti di aver ancora una volta proposto, in modo completamente gratuito, attività interessanti e insolite che vanno incontro alle esigenze delle persone che frequentano il nostro shopping center".