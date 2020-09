L’accordo tra la proprietà dell'outlet di Mondovicino ed Enel X Mobility prevede il comodato d’uso e la gestione, da parte di Enel X, delle infrastrutture di ricarica

Da pochi giorni è in funzione a Mondovicino Outlet Village (Mondovì, Cuneo) una nuova area dedicata alla ricarica delle auto elettriche: due colonnine di ricarica Fast Recharge con potenza di 60 kw installate all’interno dei parcheggi, nella zona fronte Outlet, per alimentare in tempi brevi i veicoli elettrici, di qualsiasi marca. Per ricaricare l'auto bisogna iscriversi alla piattaforma Enel X.

Ricordiamo che il parcheggio di Mondovicino dispone di 4.500 posti auto.

"Enel X ha annunciato un Piano nazionale per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che ha già visto l'installazione di oltre 10.500 punti di ricarica: arriveranno a 28.000 nel 2022, secondo un piano flessibile che moduleremo in funzione dell’evoluzione del mercato -precisa Simone Atturi, responsabile marketing&offering Enel X Italia-. Questo programma prevede una copertura capillare in tutte le Regioni italiane e contribuirà alla crescita del numero dei veicoli elettrici e ibridi circolanti".

L’accordo tra la proprietà del centro ed Enel X Mobility (società del Gruppo Enel che si occupa di un’ampia rete di stazioni di ricarica diffusa su tutto il territorio nazionale), prevede il comodato d’uso e la gestione, da parte di Enel X, delle infrastrutture di ricarica (IdR) installate a Mondovicino.