A Scalo Milano arriva il cinema drive-in

Dal 23 luglio al 16 agosto: la proiezione inizia ogni giorno alle 21. Si potrà accedere al proprio parcheggio, opportunamente indirizzati dallo staff preposto, dalle ore 18

Dal 23 luglio per tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica delle quattro settimane fino al 16 agosto, all’interno del parcheggio sterrato adiacente il parcheggio multipiano verrà allestita una grande area dove rivedere alcuni film cult della storia cinematografica degli ultimi quarant'anni.

L'ingresso si prenota tramite il sito scalomilano.it/drive-in: bisogna presentarsi entro le 20 del giorno prescelto. La proiezione avrà inizio ogni giorno alle 21 e si potrà accedere al proprio parcheggio, opportunamente indirizzati dallo staff preposto, dalle ore 18.

La programmazione parte il 23 luglio con Flash Dance, il film che lanciò la protagonista Jennifer Beals, all'epoca ventenne e fece conoscere al grande pubblico il regista britannico Adrian Lyne, e si concluderà il 16 agosto con Shall We Dance, pellicola cult con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon.

Il drive-in a Scalo Milano permetterà ai visitatori di ordinare cibo e bevande secondo quanto verrà indicato nel volantino della serata distribuito all’ingresso. Comodamente in macchina, ognuno potrà scegliere dall’ampia offerta dei ristoranti partner di Scalo Milano, decidendo se ordinare tramite whatsapp o telefonicamente e indicando, tra le altre cose, il proprio menu, numero di segnaposto e l’auto in cui si trova.

Una delle cose curiose di questo assurdo periodo storico è la rivalutazione di formule di spettacolo che ci ricordavamo solo attraverso film e serie televisive americane come Happy Days (ma Carlo Verdone ne fa una citazione molto ampia in Acqua e Sapone). In Francia sperimentano addirittura il drive-in fluviale (sulla Senna). Il cinema drive-in nasce nel 1921 a Dallas negli Usa, come ristorante per auto che poi si è evoluto anche in cinema, anche se alcuni ne postdatano la nascita nel 1933 con una struttura nata nel New Jersey.

Di seguito la programmazione ufficiale di Scalo Milano: