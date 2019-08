Acqua Maniva investe in una nuova campagna televisiva

L'Acqua Minerale Alcalina Maniva pH8, dopo i buoni risultati ottenuti con i primi investimenti tv a fine 2018, torna in onda per parlare di benessere

I positivi risultati di vendita seguiti al debutto 2018 di Maniva in tv hanno portato il brand di acqua minerale ha investire in una nuova campagna pubblicitaria di un mese su La7. Lo spot, pianificato nel taglio da 10 secondi, sarà on air dal 28 luglio al 24 agosto sul canale con più di 40 milioni di contatti previsti.

Una decisione volta a sostenere la notorietà del marchio allo scopo di implementarne conoscenza presso l'audience e distribuzione.

Storytelling. Il messaggio dello spot vive su un contrasto di cromia, il rosso e il verde, che rappresentano due mondi opposti. Quello rosso iniziale, inserito in un contesto acido dominato da sedentarietà, non corretta alimentazione, noia, mancanza di equilibrio, si trasforma con un guizzo creativo della protagonista nell’esatto opposto alcalino, dominato dal verde, dall’equilibrio, dal benessere, dalla forma fisica e da un’alimentazione equilibrata in cui spiccano alimenti alcalini come frutta, verdura e naturalmente l’Acqua Minerale Alcalina Maniva pH8.

Profilo aziendale

Maniva SpA nasce a Bagolino nel 1998 per iniziativa della famiglia Foglio, che riconosce le potenzialità dell'acqua che sgorga dal cuore del Monte Maniva. Nel 2003 il Gruppo Maniva allarga la sua presenza al Centro-Sud d’Italia con l’acquisizione dello stabilimento di Chiusi della Verna (Arezzo). Ha un’ampia presenza nel mercato delle acque minerali con i marchi Maniva, Balda, Vaia, Verna e Classica, ma opera anche nel settore delle bibite gassate e delle bibite base tè con il marchio Maniva. La qualità dei processi produttivi è garantita dal Sistema di Qualità ISO 9001:2015. Oggi, con un organico di 60 dipendenti, con 170 milioni di bottiglie prodotte annualmente e circa 18 milioni di euro di fatturato, Maniva SpA è una delle realtà più importanti del mercato italiano delle bevande.