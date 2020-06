Acquisti online: oltre 5 milioni di nuovi clienti in Italia entro il 2024

Da 67,8% di utenti oggi al 74,6%. Questa la previsione nell'ambito di un più ampio report sul tema presentato da Making Science. I dettagli

Cinque milioni di nuovi utenti italiani e 5,5 milioni di nuovi clienti online previsti nei prossimi quattro anni, con passaggio dal 67,8% di oggi al 74,6% entro fine 2024. Questa la stima riportata da Making Science, società di consulenza integrata di digital marketing, nell'ambito di un più ampio studio sulla crescita dell’eCommerce nel nostro Paese in era Covid-19.

Dati che confermano un più ampio trend già discusso su queste pagine e che spinge le aziende retail (e non solo) a investire per offrire nuove risposte a nuovi target di consumatori la cui digitalizzazione è stata accelerata dalla pandemia.

In questo momento, il Paese presenta un tasso di penetrazione di internet inferiore alla media europea, 85% vs 90,0% nell’Ue (Fonte: Eurostat 2019) e di una penetrazione di consumatori digitali del 67,8%, rispetto al 72,6% nell’Ue (Fonte: Eurostat 2020).

Eppure, durante il picco dell'emergenza sanitaria:

L'audience digitale è cresciuta tra il 60% e il 118% (Fonte: Audiweb, Nielsen)

è cresciuta tra il 60% e il 118% (Fonte: Audiweb, Nielsen) I rivenditori online puri sono cresciuti tra il 30% e il 70% settimanalmente rispetto all'anno precedente (gennaio - aprile), mentre il canale online tradizionale tra l'8% e il 85% settimanalmente rispetto all'anno precedente dall'inizio del lockdown (Fonte: Emarsys; Good Data; Y-Collective)

A seguito di una prima o maggiore sperimentazione del servizio, infatti, il 31% degli utenti dichiara che utilizzerà più frequentemente l'eCommerce (Fonte: Ipsos), con il mobile che si conferma il device di acquisto "on the go" sempre più diffuso anche per l’editoria e l’arredamento (42%), computer ed elettronica (41%), food (32%), viaggi (18%), pacchetti assicurativi (9%).

In italia, infine, la percentuale di conversione da una ricerca o un annuncio è dello 0,99%, tasso che ci posiziona attualmente al di sotto della media, ma che apre a un futuro di grande sviluppo.