Adm: Marco Pedroni nominato presidente

Rinnovati i vertici di Adm, associazione distribuzione moderna. Passaggio di consegne tra Giorgio Santambrogio, Ad di VèGè, e Marco Pedroni, presidente Coop

“Innovazione ed efficienza sono le parole d’ordine che ci guideranno nel contributo che Adm darà, insieme a Ibc che rappresenta l’industria, al lavoro di Gs1” spiega il neo presidente di Adm, l'associazione distribuzione moderna, Marco Pedroni, già presidente di Coop Italia, che ringrazia Giorgio Santambrogio, Ad del Gruppo Végé, per aver “ricoperto con grande efficacia la presidenza negli ultimi quattro anni e mezzo, un periodo durante il quale la ricerca della massima efficienza nei rapporti tra distribuzione e industria di marca ha fatto passi avanti importanti con la realizzazione di due sistemi digitali come il fotocatalogo Immagino e il catalogo elettronico Allineo. A questo si è aggiunto la crescita della manifestazione fieristica Marca e del convegno che Adm vi organizza ogni anno”.

Durante la sua presidenza, Marco Pedroni intende “favorire il confronto e la convergenza delle associazioni, cioè Federdistribuzione, Ancd-Conad, Ancc-Coop, per dare il giusto valore alla funzione che svolgono le nostre imprese distributive, spesso sottovalutato dalle istituzioni e dagli opinion maker. In questo contesto ci sentiamo impegnati a portare proposte che migliorino ulteriormente il nostro contributo alla ripresa del paese e alla sicurezza dei cittadini, dopo la fase più acuta del Covid19”.

Comitato esecutivo

Ne fanno parte Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Sergio Imolesi segretario generale Ancd-Conad e Luca Bernareggi presidente Ancc-Coop e gli amministratori delegati delle altre grandi aziende della distribuzione commerciale in Italia, Gerard Lavinay per Carrefour, Sami Kahale per Esselunga, Francesco Pugliese per Conad, Giorgio Santambrogio per Gruppo Végé, Maniele Tasca per Selex. Come consigliere delegato è stato riconfermato Massimo Viviani.