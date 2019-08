Aedes, aumento di capitale per finanziare lo sviluppo 2019-2024

Il Cda di Aedes Siiq SpA (presidente, Carlo A. Puri Negri) ha deliberato di sottoporre all’Assemblea straordinaria degli azionisti la proposta di un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un controvalore massimo di 50 milioni di euro (comprensivi di eventuale sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi godimento regolare (Aumento di Capitale). L'obiettivo è finanziare gli investimenti previsti nel Piano Industriale 2019-2024.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti esistenti ai sensi dell’art. 2441, primo comma del codice civile, in proporzione al numero di azioni in carico agli stessi. Il Cda, secondo la proposta di aumento di capitale, determinerà il prezzo di sottoscrizione delle azioni, l’entità del sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione.

Augusto SpA, azionista di maggioranza di Aedes, si è impegnata a sottoscrivere per intero la quota dell’aumento di capitale di relativa pertinenza, pari al 51,124% (controvalore di 25,6 milioni di euro), anche mediante compensazione con il credito in linea capitale derivante dal finanziamento soci di massimo 10 milioni di euro che Augusto ha concesso ad Aedes il 28 giugno 2019.