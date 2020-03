Agras per il commercio digital del normal trade

Scattata l'emergenza per contenere la diffusione del Coronavirus, le attenzioni per gli animali domestici non sono cadute in secondo piano

Agras Petfoods lancia l’iniziativa “Mai senza Schesir”. In questo momento così delicato l'impresa fornitrice vuole sostenere i tanti negozianti proprietari di petshop. Sono numerosi gli imprenditori che si stanno organizzando per offrire ai propri clienti la possibilità di ordinare via telefono, mail o Whatsup per consegna a domicilio o ritiro presso il negozio di articoli per animali.

Agras vuole essere al loro fianco mettendo a disposizione gli strumenti di comunicazione per veicolare il servizio: tramite i canali digital a partire da Facebook, condizioni commerciali dedicate e contribuendo alla copertura dei costi del servizio con soluzioni personalizzate per singolo cliente.

“Ci rendiamo conto del momento difficile che tanti imprenditori stanno attraversando -fa sapere l'azienda- e sentiamo la responsabilità di sostenerli dando allo stesso tempo ai nostri consumatori e i loro pet la possibilità di avere il proprio prodotto preferito. L'augurio è che tutte le aziende del settore attivino iniziative volte a sostenere in particolare i piccoli imprenditori che più sono esposti alle conseguenze della situazione di emergenza che stiamo vivendo”.

Il brand Schesir ha scelto un gesto di responsabilità e un modo per essere vicini a chi negli anni li ha sempre sostenuto sul versante commerciale.