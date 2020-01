Aifa: eletto il nuovo direttore generale Nicola Magrini

Il neo dirigente dell’Agenzia italiana del Farmaco è un farmacologo. Fino ad oggi è stato segretario del Comitato per i farmaci di base dell’Oms

Nicola Magrini sarà il nuovo direttore generale dell’Aifa, Agenzia italiana del Farmaco, come suggerito dal ministro della salute Roberto Speranza.

A formalizzare la nomina è stata, pochi giorni fa, la Conferenza delle Regioni: “Esprimiamo grande soddisfazione per l’elezione di Nicola Magrini alla guida dell’Aifa - dichiara Sergio Venturi, presidente del comitato di settore regioni-sanità -. In Conferenza delle Regioni c’è stata piena sintonia attorno al suo nome. Magrini è un grande esperto, riconosciuto a livello internazionale, che porterà tutta la sua competenza nell’incarico di nuovo direttore generale dell'Agenzia del farmaco”.



Venturi ha anche ricordato il legame di Nicola Magrini, come ricercatore, con la regione Emilia Romagna e il suo contributo al caso Avastin-Lucentis, garantendo sempre un lavoro all’insegna dell’uso corretto delle risorse pubbliche.

L’apprezzamento per la scelta di Magrini giunge anche da Assogenerici, Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici e Biosimilari: “Plaudiamo alla proposta fatta dal ministro Speranza e condivisa con le Regioni, attorno alla nomina del farmacologo Nicola Magrini alla dirigenza dell’Aifa – afferma Enrique Häusermann, presidente Assogenerici –. La sua esperienza ultradecennale in materia di evidence-based medicine, valutazione dei farmaci e sviluppo di linee guida ci fa sperare in una rinnovata possibilità di dialogo sul valore aggiunto che il comparto degli equivalenti e dei biosimilari può offrire al sistema sanitario nazionale, sotto il profilo della sostenibilità e della concorrenza”.

Häusermann auspica inoltre che il completamento dei vertici dell’Aifa serva a far ripartire il confronto sui temi della governance nonché ad avviare una semplificazione delle procedure dell’Agenzia, con particolare riferimento alle tempistiche sui medicinali generici. Nicola Magrini succede a Luca Li Bassi, che aveva rivestito il ruolo di direttore Aifa per poco più di un anno.