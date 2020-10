Al centro commerciale di Vimodrome si può fare il check up benessere

Un punto check up per migliorare errori di alimentazione, cute, postura. In arrivo, check point anche nei c.c. di Cagliari, Monza, Venaria (To).

Ceetrus Italy inaugura, all’interno del proprio centro commerciale di Vimodrone (Mi), il punto check up e consulenza I-Care. Sotto la supervisione di personale specializzato, e utilizzando dei totem digitali, il cliente potrà verificare la qualità del proprio benessere; il sistema suggerisce anche quanto sia possibile migliorare nello stile nutrizionale, sul piano metabolico, nell’aspetto cutaneo e nell’attitudine posturale.

I check up sono rapidi, ovvero effettuabili in circa 30-40 minuti, e pratici: sono eseguibili in ‘real time’ mentre si va a fare la spesa. Inoltre, il programma I-Care consente il follow up periodico della persona con l’invio di messaggi mail, sms e whatsapp di monitoraggio per controllare il livello di benessere dopo il percorso intrapreso. I test si basano su algoritmi elaborati dall’intelligenza artificiale, come per esempio mini telecamere a raggi infrarossi per la valutazione dell’invecchiamento cutaneo, messi a punto da un pool di esperti del Politecnico di Milano e del CRS4 –Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi superiori della Sardegna.

Sono quattro i percorsi di riscoperta del proprio benessere attivati al centro commerciale di Vimodrone, a partire dal percorso antiage, utile a misurare l’invecchiamento delle cellule e agire sul loro ringiovanimento; il percorso good feeling aiuta a ritrovare la forma ideale tramite allenamento fisico e dieta corretti. Il percorso anti oxy è efficace nell'individuare sostanze nocive presenti nell’organismo e adottare soluzioni per contrastarne gli effetti più stressanti per l’organismo; il percorso comfort, infine, quantifica e qualifica lo stato di salute e benessere personale. È in programma anche l’attivazione di un percorso di attenzione per i pet.

l totem installati a Vimodrone sono i primi di un progetto-benessere ‘pilota’ che Ceetrus Italy intende estendere ad altri centri commerciali sul territorio: Cagliari, Monza e Venaria (To).