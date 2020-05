Alberto Miraglia è il nuovo direttore generale di Retail Institute Italy

Il manager lavorerà con l'obiettivo di consolidare e ampliare gli ambiti di azione dell’associazione in una fase di importante evoluzione

Retail Institute Italy annuncia la nomina del nuovo direttore generale: sarà Alberto Miraglia ad assumere il ruolo strategico di coordinamento, gestione e sviluppo dell'Associazione, che si prepara quest’anno a celebrare il 25° anniversario.

Una sfida che vedrà il manager lavorare con il presidente Marco Zanardi, i vicepresidenti e il consiglio direttivo, nella direzione di consolidare e ampliare gli ambiti di azione dell’organizzazione, fortemente orientata a sostenere lo sviluppo di tutto l’ecosistema retail attraverso la creazione di un “Sistema di Sistemi”,ovvero di una integrazione del sistema retail con i sistemi e logiche di altri mercati che, oggigiorno, si inseriscono e modificano il sistema retail, la tecnologia in primis.

Miraglia seguirà in prima linea lo sviluppo dei principali progetti e iniziative pianificate per il 2020-21, che si inquadrano in una strategia fortemente orientata all’ampliamento del presidio internazionale, all’intensificazione delle attività di ricerca, al potenziamento della formazione e degli strumenti informatici e digitali a servizio di tutti i player, al consolidamento e alla crescita dei principali eventi, alla creazione di sinergie con Università, Centri di ricerca, Associazioni di settore e startup hub, in un’ottica di open innovation.