Aldi Italia: Michael Gscheidlinger è il nuovo country managing director

Cambio ai vertici di Aldi Italia. Alla guida del gruppo è stato nominato Michael Gscheidlinger, già attivo in azienda con vari ruoli nel corso degli anni

Michael Veiser, che ha guidato l’ingresso sul mercato italiano di Aldi e i primi due anni di continua crescita sul territorio, passa il testimone a Michael Gscheidlinger, nominato country managing director Italia. Veiser prosegue, infatti, il suo percorso professionale ricoprendo la carica di membro del cda di Aldi Süd Germania.

“L’Italia è chiamata allo sforzo della ripartenza e Aldi ha un piano di investimento per una crescita continua: continueremo gli investimenti immobiliari nella rete vendita, come abbiamo fatto anche nelle criticità della fase 2 e creeremo nuove opportunità di lavoro sul territorio. La nostra offerta discount, che esalta qualità, freschezza e sapori regionali, è una risposta forte alla domanda dei consumatori italiani” commenta Michael Gscheidlinger che ha maturato una decennale esperienza nel Gruppo ricoprendo in Aldi Süd Germania e in Hofer Kg (società austriaca del Gruppo) ruoli di crescente responsabilità fino alla nuova sfida come lead per l’Italia.