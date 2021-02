alfemminle: Ritorno al quartiere, prossimità al… centro. Le aspettative del mercato immobiliare

Nel nostro paese il 78% delle superfici degli immobili è rappresentato dal residenziale che in termini di valore va oltre l’80%. In Europa non siamo tanto lontani da questi numeri. A causa del confinamento obbligato a primavera 2020 abbiamo tutti riscoperto la centralità della casa sul piano esistenziale e lavorativo. Non era mai successo dal Dopoguerra che il mercato italiano vivesse quasi tre mesi di totale inattività, un periodo nel quale si concentra il 25% di quello che succede, in termini di transazioni e fatturati, nel nostro settore in un anno normale. A causa della crisi, le famiglie tenderanno a muoversi preferibilmente nel mercato degli affitti e questa sarà una delle grandi tendenze insieme all’aumento dei risparmi dovuto al fermo attività di marzo-maggio 2020 che ha ridotto pesantemente i consumi.

ll comparto del retail è quello che ha perso di più (-39,6%) in termini di fatturato immobiliare nel 2020, dopo l’alberghiero (-70,6%). Ma dovremmo partire da un’altra prospettiva, ricordando che ben oltre il 70% del fatturato immobiliare italiano è generato dal residenziale. In questo periodo così complicato e incerto, il fatto che fra tutte le categorie di immobili (asset class) il residenziale è quella che sta andando meglio, dà già una chiara indicazione di tendenza. D’altronde, il residenziale rappresenta un importantissimo indicatore della ricchezza delle famiglie: nei paesi dell’Ue il 50% della ricchezza privata è investita nella casa, un valore che in Italia supera il 60%.

Questa epidemia è stata, e sarà, finché non si troverà una via di uscita, un acceleratore di tendenze: penso all’interesse per forme di abitazione con la condivisione dei servizi, alla necessità di poter accedere facilmente ai servizi della città e in un tempo limitato, penso ai bisogni di spazi sicuri per il tempo libero, al lavoro agile e a distanza (da casa) e al ricorso a strumenti sostitutivi degli eventi fisici. In questo senso abbiamo compreso che si potevano già sfruttare mezzi di comunicazione e strumenti telematici per lavorare anche a distanza rimanendo connessi. Nell’industria immobiliare, ci sono settori che stanno soffrendo più di altri, il commercio è il principale di questi: non tanto per i risultati negativi sul breve, che non saranno negativi quanto quelli del comparto alberghiero; ma per la capacità di tenuta nei prossimi mesi. Il settore alberghiero lavora infatti sul lungo periodo e quindi sopporta meglio un eventuale prolungamento temporale dello stato di emergenza o di crisi: basti pensare alla durata media dei contratti di locazione che è di 18 anni; il commercio lavora più su obiettivi di fatturato di breve periodo; e questa ulteriore chiusura dei centri commerciali, delle superfici medio-grandi, ma anche delle strutture di vicinato, crea nuove difficoltà, considerando che per molte realtà il peso della componente immobiliare sul fatturato è più che raddoppiato, sia nel retail sia nella ristorazione.

Complessivamente il 2020 chiuderà con un calo di fatturato meno pesante (-15,2%) rispetto a quello stimato 3-4 mesi fa, circa 110 miliardi di euro. Questo risultato si deve al già citato settore residenziale e alla logistica, soprattutto quella trainata da alimentare e farmaceutico; nel residenziale il trimestre estivo è andato molto bene; settore alberghiero e uffici sono evidentemente in ritardo. Le aspettative per la seconda metà del 2021 e il 2022 indicano un rimbalzo che non farà recuperare la perdita, ma si avvicinerà molto ai numeri complessivi del 2020.