Alimentec slitta al 23-26 marzo 2021

Anche per la fiera in programma a Bogotà arriva il cambio di data e annata in seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19

Alla luce della situazione mondiale attuale dovuta alla diffusione del Covid-19 e alle conseguenti restrizioni sugli spostamenti internazionali, la fiera Alimentec, pianificata in origine dal 9 al 12 giugno 2020 presso il centro fierisitico di Corferias a Bogotà, è stata posticipata. La nuova data scelta in accordo da Koelnmesse e Conferias è il 23-26 marzo 2021.

L'evento raccoglie le forze più rappresentative del mercato nazionale e internazionale dell'industria alimentare, delle bevande e dei relativi servizi in Sud America, nella regione Andina e Caraibi. Durante l'ultima edizione, Alimentec ha contato oltre 500 espositori e 28.000 visitatori.

Si tratta solo dell'ultima delle importanti fiere alimentari posticipate al prossimo anno, che si presenterà ricchissimo di appuntamenti.