Allianz Real Estate rafforza l’investimento in logistica

Allianz Real Estate ha completato l’acquisto di due immobili adibiti ad attività logistica nel milanese e nel vicentino per la cifra di 33,6 milioni di euro

Attraverso il suo fondo dedicato alla logistica italiana gestito da Investitori Sgr, Allianz Real Estate ha completato l’acquisto off-market di due immobili adibiti ad attività logistica nel Nord Italia per la cifra di 33,6 milioni di euro. L’operazione rappresenta la prima tranche di un investimento in un portafoglio del valore di 80 milioni di euro, per il quale nel maggio 2018 è stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita.

Entrambi gli immobili hanno accesso diretto a importanti infrastrutture di trasporto. Considerate le loro dimensioni, sono ritenuti centri regionali di distribuzione e sono locati a lungo termine a primari operatori.

I due asset (superficie totale di 45.000 mq), ubicati nel milanese (Liscate) e nel vicentino (Montegalda) sono stati acquistati per conto di diverse compagnie assicurative di gruppo Allianz. Tale operazione rientra nella priorità strategica che il gruppo ha assegnato all’investimento nella logistica europea, attualmente in forte crescita. Il completamento dell’acquisizione degli altri asset che compongono il portafoglio è previsto entro fine dell’anno.

È la seconda operazione nel settore in Italia annunciata da Allianz Real Estate, dopo l’acquisto nel novembre 2018 di un polo logistico di 55.000 mq situato 10 km a nord di Parma.

"Il nostro portafoglio logistico italiano continua a crescere, consolidando la nostra posizione in un mercato dinamico trainato da trend molto interessanti -commenta Donato Saponara, direttore Italia e direttore transazioni per l'Europa occidentale di Allianz Real Estate-. La logistica occupa un ruolo importante all’interno della nostra più ampia strategia di investimento, e l’acquisizione rappresenta un altro passo nella creazione di una grande piattaforma logistica italiana, facendo leva sulla conoscenza del nostro team del settore e del mercato. I due asset rappresentano un’eccellente opportunità di crescita grazie alla domanda locale per centri di distribuzione e logistica di alta qualità".

Negli ultimi anni, Allianz Real Estate ha aumentato il suo impegno nel settore logistico, che al 31 dicembre 2018 rappresentava 5,6 miliardi di euro delle masse totali gestite dalla società. A marzo 2019, in partnership con Aew, ha lanciato una nuova strategia di investimento in progetti di sviluppo nella logistica del Regno Unito. Poco prima, a febbraio, Allianz Real Estate aveva anche annunciato un accordo con Cbre Global Investment Partners per acquisire un portafoglio legato ad asset logistici nel Nord Europa.

Allianz Real Estate si è avvalsa della consulenza di Cushman & Wakefield (aspetti commerciali), Dla Piper (parte legale e aspetti urbanistici e regolamentari), Ey (parte fiscale) e Duff & Phelps (versante tecnico).