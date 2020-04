Altavia Italia rafforza il team con due nuovi ingressi

Ad integrare la squadra Elisa Rocchi e Raffaele Manfredi, rispettivamente nei ruoli di direttore generale area New Business e di direttore creativo

Si allarga il team in Altavia Italia, agenzia italiana specializzata nella comunicazione e attivazione del mondo retail, parte di un gruppo internazionale. Ad integrare la squadra arrivano Elisa Rocchi e Raffaele Manfredi, rispettivamente nei ruoli di direttore generale area New Business e di direttore creativo.

Due professionisti che hanno già lavorato insieme a lungo in Canali&C., contribuendo a rendere l’agenzia un punto di riferimento per il retail real rstate al servizio di big player come Oriocenter, Franciacorta Outlet Village, Valdichiana Outlet Village, l’intero circuito dei Centri Commerciali Auchan e tantissimi altri.

In particolare, Elisa Rocchi è forte di più case history di successo per i protagonisti internazionali del retail real estate. Tra i clienti seguiti: Coop, Ikea, Carmila & Carrefour Property, Ceetrus (Auchan Immobiliare), Ece oltre a brand di altri settori come Kfc, Aeroporto di Verona, Quattroruote. Entrata in Canali&C nel 2007 con il ruolo di media planner, ha poi ricoperto diverse posizioni fino alla nomina prima di Ad e successivamente di vice presidente.

Raffaele Manfredi ha iniziato la carriera di creative director in Emilia per poi prendere carica in Medialab, Digital Agency con clienti quali Luxottica, Condé Nast, Hachette, Expo Milano 2015, Fiera Milano e Iper la grande I. In Canali&aC. ha vinto, insieme al suo team, gare nazionali e internazionali, sempre più verso una dimensione omnichannel e digital-driven.

Elisa Rocchi e Raffaele Manfredi entrano in Altavia Italia con l’incarico – tra le altre cose - di contribuire all’evoluzione della struttura, che metterà a sistema le competenze specialistiche sul retail tipiche dell’agenzia e quelle di Disko, booster digitale dell’Agenzia.