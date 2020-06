P3 Logistic Parks ha costruito un centro di distribuzione per Amazon a Hoppegarten, nei pressi di Berlino

Amazon intende servirsi del nuovo centro di distribuzione urbano di Hoppegarten per rispondere alla crescente domanda di consegne. Ideato da P3 esattamente per questo scopo, l’immobile (11.700 mq), situato a circa 17 km a est di Berlino, si affaccia direttamente sulla strada federale B1.

Al suo interno sono presenti aree dedicate alle operazioni di stoccaggio, carico e logistica, oltre a un’ala uffici. Il complesso è dotato di 12 baie di carico e 7 portoni industriali. Amazon ha poi installato un nastro trasportatore automatico e un mezzanino per lo smistamento dei pacchi all’interno del capannone. Non manca il tocco verde, con 130 alberi piantati intorno al capannone e due pareti ecologiche su entrambi i lati.

"Le richieste del mercato che devono fronteggiare i nostri clienti sono in costante crescita, specialmente nel settore dell’eCommerce -commenta Sönke Kewitz, managing director di P3 Germania-. Vogliamo offrire ai nostri partner edifici a prova di futuro in grado di rispondere alle singole esigenze. Nel caso di Amazon, parliamo di soluzioni nei settori dell’ultimo miglio e della logistica urbana. Dal 2016, insieme al dipartimento P3 Urban Logistics, svolgiamo ricerche all’interno delle zone urbane per fornire un sostegno logistico mirato ai nostri clienti attivi nelle principali città europee".

Per aziende come Amazon, il settore immobiliare della logistica è strategico per una filiera efficiente: disporre di immobili situati nell’area urbana è determinante nel successo dei retailer attivi nei mercati alimentare, farmaceutico e eCommerce. In futuro P3 Logistic Parks si concentrerà quindi su soluzioni dell’ultimo miglio e sull’acquisizione di immobili logistici situati nei pressi dei centri urbani.