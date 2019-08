Amazon.it si concentra sulla scuola, dalla csr all’assortimento

#takeaction #iofacciodipiù | Amazon donerà alle scuole che aderiranno all’iniziativa di csr un credito virtuale pari a una percentuale degli acquisti

Amazon.it si avvicina alle famiglie attraverso la scuola con una serie di nuove iniziative che ricordano i player tradizionali della gdo italiana. Il colosso dell'online ha ad esempio annunciato per l'Italia l’iniziativa di csr “Un click per la Scuola”, rivolta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale.

Con il progetto Amazon devolverà il 2,5% del valore degli acquisti effettuati dai clienti che si registrano sul sito Unclickperlascuola.it proprio all'istituto scolastico selezionato dal cliente. Le scuole potranno poi utilizzare il credito virtuale accumulato per richiedere gratuitamente i prodotti di cui hanno bisogno, scegliendo da un catalogo di oltre 1.000 referenze tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e altro ancora.

Come sottolinea in una nota Giorgio Busnelli, responsabile della categoria media per Amazon in Italia e in Spagna: “Ad ulteriore conferma del nostro impegno a favore di studenti, famiglie e istituti scolastici, quest’anno parteciperemo al #DonoDay2019 Scuole realizzato dall’Istituto Italiano Donazione, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, supportando il primo roadshow del dono che coinvolgerà le scuole su tutto il territorio nazionale. Un'iniziativa itinerante a cui ci uniremo per promuovere la formazione scientifica e informatica tra i ragazzi e soprattutto ragazze delle scuole primarie e secondarie”.

Uno store dedicato al back to school

Amazon.it ha anche raccolto in un unico store dedicato una selezione sempre più ampia di prodotti per tutti gli studenti: dagli zaini alle calcolatrici scientifiche, dai diari ai tablet e computer per lo studio, dall’abbigliamento per le attività sportive a quello per tutti i giorni. Lo store è disponibile su Amazon.it/scuola.

Inoltre, Amazon.it offre un’ulteriore opportunità di risparmio per il ritorno a ccuola: tutti i clienti che acquistano un libro di testo insieme ad un’ulteriore spesa di almeno 20 euro di prodotti idonei, riceveranno un buono regalo da 5 euro (l’offerta è valida fino alle ore 23:59 del 31 agosto 2019). In aggiunta alla sezione "Ritorno a Scuola", come ogni anno, è inoltre disponibile il sito adozionilibriscolastici.it, che consente di trovare e acquistare direttamente in un "solo click" su Amazon tutti i testi adottati e consigliati in ognuna delle classi d'interesse, senza selezionare più i libri singolarmente.