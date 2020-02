Amazon Italia torna a supportare il programma Technovation per ragazze

Un'iniziativa che mira ad offrire alle studentesse l’opportunità di imparare le competenze necessarie per realizzare un progetto informatico

Per il secondo anno consecutivo Amazon Italia supporta e ospita Technovation, il programma imprenditoriale tech per ragazze. Quest'ultimo mira ad offrire alle studentesse l’opportunità di imparare le competenze necessarie per realizzare un progetto informatico e renderle consapevoli delle loro potenzialità di innovatrici del futuro, anche attraverso la tecnologia.

A febbraio e marzo 2020, Amazon ospiterà momenti di incontro e presentazione dedicati alla sfida che Technovation rivolge a studentesse dai 10 ai 18 anni (compiuti entro agosto 2020) di tutto il mondo, interessate alla tecnologia, anche senza una precedente formazione nel coding, e che vogliono mettersi alla prova nella creazione di un'app.

A coloro che si iscriveranno al programma, inoltre, Amazon metterà a disposizione figure specializzate che faranno da mentori per aiutare le partecipanti a ideare il progetto, sviluppare l’app, costruire un business plan efficace e presentare le idee davanti a una audience, in vista della presentazione mondiale (agosto 2020) con la quale le vincitrici si aggiudicheranno un’esperienza in Silicon Valley.

Un supporto che rientra nel più ampio impegno di Amazon volto a supportare giovani studentesse nello studio delle discipline Stem: sono ancora aperti, ad esempio, i bandi per aggiudicarsi le borse di studio Amazon Women in Innovation, in collaborazione con il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e l’Università Tor Vergata di Roma.