Just Walk Out di Amazon rappresenta un ulteriore passo nella semplificazione del processo d'acquisto. Hudson, uno dei protagonisti nel travel retail, lo svilupperà dal primo trimestre 2021 nei principali aeroporti americani

La sperimentazione della nuova tecnologia Amazon (Just Walk out ) applicata al retail (attenzione: qui Amazon si propone anche come fornitore e consulente del retail fisico) parte dagli aeroporti (precisamente dallo scalo Dallas Love Field), luoghi fra i più penalizzati e desertificati dai lockdown e dal forte contenimento del traffico aereo. E non a caso il partner di Amazon è Hudson, uno dei protagonisti del travel retail, acquisita di recente dalla svizzera Dufry.

Evoluzione degli Amazon Go e Amazon Go Grocery, lanciati e sviluppati nel corso del 2020 in alcune grandi città americane, Seattle compresa, Amazon Just Walk Out è la nuova frontiera per il retail ultra-self ma senza check out. Può essere implementata anche da altri retailer, non comporta la totale eliminazione del personale fisico (e retribuito) come vorrebbe l'American Dream del capitalismo globale, anche se il traguardo dell'eliminazione delle casse è purtroppo molto atteso da tutti i retailer europei, giusto per dare un altro contributo alla disoccupazione.

Just Walk Out è stata creata per eliminare le code, e offre il vantaggio di evitare contatti alla barriera casse considerando che l'igiene è al primo posto per chi fa acquisti durante la pandemia.

Il format afferra e vai (grab-and-go) apparirà per la prima volta in un negozio a insegna Hudson Nonstop nell'aeroporto di Dallas Love Field e ulteriori lanci sono in programma nel resto dell'anno in Nord America.

Just Walk Out non richiede app Amazon o necessità di creare account. E questa, siamo sinceri, è una grandissima innovazione, che libera il cittadino e il consumatore. Gli acquirenti entrano nei mini market utilizzando il QR code su smart phone, scelgono i prodotti e, grazie al sistema che rileva quali prodotti vengono selezionati tramite un carrello virtuale, il conto viene addebitato una volta usciti dal negozio.

Sono oltre un migliaio i punti di vendita Hudson, in aeroporti, hub, destinazioni turistiche e punti di riferimento in tutto il Nord America.

Secondo una ricerca di dicembre della US Travel Association il forte decremento del traffico aereo ha provocato 500 miliardi di dollari e passa di perdite negli Usa, con effetti cascata su quasi tutte le insegne del travel retail: le vendite nette di Hudosn sono diminuite del 75% nel terzo trimestre 2020-2021 e l'azienda ha dovuto chiudere temporaneamente oltre 700 dei suoi negozi.