Amazon testa i prodotti “Top Brand” per alcune aziende di abbigliamento

Amazon ha iniziato un test su alcuni marchi di abbigliamento, creando l'etichetta "Top Brand", al fine di allentare la tensione con le grandi aziende utilizzate per avere un posizionamento più favorevole presso i rivenditori al dettaglio.

Il colosso dell'e-commerce, dunque, ha aggiunto un'etichetta di "marchi di punta" ai prodotti di Speedo, New Balance, Under Armour e Fruit of the Loom in alcuni risultati di ricerca di prodotti.

Un portavoce di Amazon ha confermato che l'azienda sta testando l'etichetta su articoli di moda, basando la scelta su marchi che sono popolari tra i clienti, aggiungendo che queste aziende non pagano per l'etichetta "top brand".

Amazon rinomina già alcuni prodotti come "i più venduti" o "scelti di Amazon", etichette che la società appone tenendo conto di fattori quali disponibilità, recensioni dei clienti e prezzi.

Gli acquirenti spesso vedono questi indicatori come conferme, che possono aumentare le vendite, secondo gli analisti.

I criteri utilizzati da Amazon per determinare i prodotti che guadagnano queste etichette hanno attirato l'attenzione di critici e funzionari governativi in ​​una rinnovata attenzione al potere di mercato delle piattaforme online. I critici affermano che la logica dietro le etichette non è sempre trasparente per i consumatori o i marchi e temono che Amazon possa usarle per sostenere la sua crescente gamma di etichette private.

Il ceo di Marketplace Pulse, Juozas Kaziukenas, ha affermato che l'etichetta "Top brand" potrebbe agire in modo simile ai badge di verifica dell'account utilizzati da Instagram o Twitter, progettati per connotare l'autenticità dei prodotti.

L'etichetta, se implementata, potrebbe avere "un impatto sostanziale sul modo in cui gli acquirenti decidono quali prodotti acquistare o su come i marchi competono con prodotti a marchio privato più economici", ha affermato Kaziukenas.

Amazon rappresenta circa il 40% delle vendite online negli Stati Uniti, secondo il ricercatore EMarketer, e ha alimentato la crescita del commercio elettronico, ma i suoi scaffali digitali gratuiti per tutti hanno diminuito l'importanza che alcuni consumatori danno ai grandi marchi.

I produttori di beni di consumo lamentano da tempo che il Marketplace di Amazon, che consente ai venditori indipendenti di esporre i propri prodotti su Amazon, ha aperto le porte alla contraffazione diffusa.

Amazon ha risposto con algoritmi progettati per fornire ai proprietari di marchi un maggiore controllo sulla modalità di visualizzazione dei loro prodotti sul sito, inclusa la possibilità di eliminare alcune inserzioni sospette o segnalarle alla società.