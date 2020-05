Amicafarmacia.com e la crescita del tasso di penetrazione dell’online

L'ePharmacy ipotizza uno sviluppo delle vendite web nell'healthcare pari ai livelli del resto d'Europa, a patto che lo standard di servizio resti alto

"Se noi operatori dell'eCommerce pharma riusciamo a mantenere elevato il livello di servizio, i nuovi clienti che ci hanno scelto durante il lockdown, lo faranno anche in futuro. Questo potrebbe portare ad un tasso di penetrazione dell’online, versus l’offline, in linea con quelli dell’Unione Europea". Ad ipotizzarlo è Marco Di Filippo, ceo & founder Amicafarmacia.com, una delle principali ePharmacy nazionali.

Durante la Fase 1 dell'emergenza sanitaria, il business, per Amicafarmacia.com, è aumentato in maniera significativa, sino al +120% rispetto al periodo precedente: "Siamo passati da 2 a 3 turni di lavoro - segnala Di Filippo -. Abbiamo portato il nostro staff a 84 collaboratori, inserendo 12 nuove risorse, nell'ottica di migliorare il servizio di spedizione". E' stato incrementato anche il numero di prese giornaliere, crescendo da 4 a 6 momenti di carico quotidiani: "Oggi effettuiamo circa 2.600 spedizioni al giorno, il 60% in più rispetto all’ultimo trimestre 2019".

Con l'emergenza sanitaria, si è ampliato il target di clienti che sceglie Amicafarmacia.com per i propri acquisti di parafarmaci. Molti consumatori approcciano per la prima volta il canale digitale: "Questi nuovi clienti, fino a qualche mese fa, consideravano l'eCommerce come un’opportunità in più, oggi lo ritengono quasi una necessità". Proprio per venire incontro alle esigenze di un consumatore a digiuno di competenze nella spesa online, Amicafarmacia.com ha messo a disposizione un team di 22 farmacisti, che si interfacciano con il cliente attraverso diverse modalità: dal telefono (con numero verde dedicato) alla chat, dall'email ai canali social.

Fondata nel 2006, Amicafarmacia.com è punto di riferimento in Italia nel settore salute e bellezza online. Ha un catalogo di oltre 40.000 prodotti; cosmetici, integratori e farmaci da banco rappresentano le più importanti categorie trattate, in termini di valore. La società assicura consegne in tutta Italia in 24/48 ore.