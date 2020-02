Amuchina: Angelini aumenta la produzione, senza variare il prezzo

A fronte della forte richiesta del prodotto, l’azienda riorganizza le sue attività industriali per rispondere alla domanda, senza intervenire sul prezzo

Negli ultimi giorni è in corso una vera caccia ai prodotti per l’igiene di mani e superfici, a partire dall’Amuchina, esaurita in poche ore tanto in farmacia quanto in gdo, a seguito del diffondersi delle notizie relative al Coronavirus.

Per rispondere all’incremento della richiesta di Amuchina, Angelini Pharma si è impegnata per aumentare la propria capacità produttiva, riorganizzando le attività industriali al fine di dedicarsi prevalentemente alla produzione di disinfettanti.

In particolare Angelini Pharma ha incrementato la produzione nello stabilimento di Ancona e ha focalizzato la fabbrica di Casella (Ge) sulla produzione di disinfettanti, esternalizzando i detergenti.

Angelini Pharma precisa – tramite nota stampa - che il prezzo ai propri canali diretti di tutti i prodotti a marchio Amuchina è rimasto invariato e non ha subito alcuna variazione rispetto al periodo pre-epidemia da Coronavirus. L’azienda cioè precisa la propria totale estraneità rispetto ad alcuni ingiustificati rincari rilevati dai consumatori e segnalati anche dai media, verso i quali esprime una ferma condanna confermando di adoperarsi costantemente per assicurare che il prodotto raggiunga esclusivamente fornitori qualificati.

Sempre nella logica di rispondere ai bisogni della collettività e di contrastare le speculazioni, in queste ore si sta attivando anche il mondo delle farmacie. Come rende noto Federfarma tramite il proprio houseorgan, è allo studio la possibilità di produrre dei gel per l’igiene delle mani nei laboratori di galenica delle farmacie. In particolare, la Società Italiana Farmacisti Preparatori ricorda come i laboratori delle farmacie di comunità ed ospedaliere siano in grado di allestire questi prodotti, a patto di mettere a punto un protocollo sulla base della Farmacopea, così da garantire il rispetto delle buone pratiche e la costanza di caratteristiche e qualità del prodotto.