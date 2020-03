Appello di Federdistribuzione per lo stato di crisi e aiuti immediati

Una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che chiede il riconoscimento dello stato di crisi e 5 misure da attuare urgentemente

Il comparto del commercio al dettaglio non alimentare rappresenta un settore economico fondamentale per lo sviluppo del Paese, con i suoi 110 miliardi di fatturato e più di un milione di dipendenti. Così inizia la lettera inviata da Federdistribuzione al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al quale si chiedono aiuti immediati per fronteggiare lo stato di crisi indotto dalla situazione coronavirus.

Un appello che si unisce a quello lanciato da Stefano Beraldo, Ad Ovs, per il settore della moda.

"Siamo di fronte ad un settore in crisi, al pari e più di altri che già sono stati dichiarati tali: questa condizione deve essere riconosciuta urgentemente dalle istituzioni, per evitare il peggio. Lanciamo un accorato appello al Governo e alle forze politiche per alcuni interventi immediati e imprescindibili", continua la lettera, che prosegue elencando in particolare 5 interventi necessari:

"1. Sospensione immediata di tutti i versamenti fiscali e contributivi in scadenza a partire dal mese di marzo e almeno fino al mese di settembre, nonché la sospensione di mutui, finanziamenti, leasing ecc. Vanno estese anche al nostro settore le misure già previste per le pmi e le aziende sotto i 2 mln di fatturato: la crisi sta colpendo indistintamente tutte le aziende, grandi e piccole.

2. Attivazione di misure straordinarie e linee di credito specifiche per la liquidità delle imprese, nonché forme di finanziamento, dirette e indirette, per agevolare le stesse nei pagamenti relativi a import e export, attraverso l’attivazione di risorse europee e la disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti. Serve una iniezione economica importante con garanzia pubblica totale.

3. Adozione di misure specifiche di de-contribuzione e di riduzione degli impatti fiscali nei periodi di chiusura e nei mesi immediatamente successivi, che saranno caratterizzati da importanti riduzioni di fatturato.

4. Moratoria di sei mesi (marzo – settembre 2020) per tutte le obbligazioni di pagamento gravanti sugli imprenditori appartenenti alle categorie merceologiche più penalizzate, con adeguate coperture di garanzia statali.

5. L’ultima e fondamentale cosa che chiediamo è di fare presto. Dobbiamo agire con massima sollecitudine e correggere il tiro in corso d’opera. Agire come un vero sistema, che si integra, si corazza e si aiuta. Solidali e capaci di far sì che, con un enorme sforzo da parte di tutti, la nostra economia si rimetta in moto. Rapidamente ed efficacemente. Remiamo tutti dalla stessa parte e mettiamo le imprese maggiormente colpite nelle condizioni di sopravvivere. Tutti i settori in crisi devono essere sostenuti, per poter superare la fase d’emergenza e tornare a creare valore, sviluppo e occupazione per il Paese".