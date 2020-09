Appuntamento al Marketing e Retail Summit 2020

Il prossimo 1 ottobre al Teatro Manzoni di Milano appuntamento con il Marketing e Retail Summit 2020, l'evento organizzato da Gdoweek e Mark Up e rivolto alle aziende produttrici e distributrici della filiera alimentare e non alimentare, per indagare il futuro del marketing e del retail, nell'era post Covid.

Il programma del Marketing e Retail Summit 2020

Parola d'ordine: #takeaction

Per le aziende è sicuramente il momento di agire, l'occasione per fare innovazione possibilmente ascoltando ciò che i consumatori oggi si aspettano, che non è (forse) esattamente lo stesso che chiedevano qualche mese fa. Il Marketing e Retail Summit 2020 è l'occasione per ascoltare le esperienze dei top manager del settore retail, alimentare e non alimentare, de grossi nomi dell'eCommerce, delle startup tecnologiche e delle aziende che con il retail collaborano o si confrontano quotidianamente.

Si parte con un quadro dello scenario di riferimento, con Bain & Company, per entrare subito nel vivo ascoltando le esperienze di Esselunga, Coop Italia e Conad, Carrefour Italia ma anche oltre l'alimentare, con Sephora, Ovs e Kiko, e per la ristorazione, il settore forse più falcidiato dall'emergenza sanitaria, con Panino Giusto.

Il programma in dettaglio è disponibile qui.

Quali strade percorreranno le imprese per trasformare l'emergenza in una occasione d crescita e rinnovamento?

L'evento si svolge in due modalità, quella tradizionale, in vivo con tutte le misure di sicurezza del caso, presso il Teatro Manzoni di Milano, e quella digitale. Per entrambe occorre l'iscrizione.