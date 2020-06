Apre a Milano Lafarmacia., il flagship di Hippocrates Holding

La catena lancia, in zona Cordusio, il proprio brand ed il nuovo format. Ampi spazi dedicati a consulenza professionale, workshop, conferenze

La società per azioni Hippocrates Holding ha inaugurato il 5 giungo a Milano la sua farmacia flagship, lanciando il proprio format e brand Lafarmacia. Il punto di vendita, che si trova in zona Piazza Cordusio, quindi nel centro a Milano, ha una superficie di 450 mq articolati su due piani.

Il format rivede in chiave moderna il tradizionale ruolo del farmacista come figura di riferimento all’interno della comunità, e della farmacia come presidio sanitario territoriale attraverso l’accoglienza cliente, il continuo ascolto, i servizi. Per valorizzare la relazione cliente-farmacista, i banconi della farmacia sono aperti sui lati, per garantire al professionista la massima flessibilità negli spostamenti all’interno della struttura e per andare incontro al paziente attraverso l’utilizzo di tablet e altre tecnologie ad hoc. Nella farmacia, inoltre, sono stati creati ampi spazi dedicati ai servizi e all’ascolto delle esigenze di salute del paziente. È stata introdotta anche un’area dedicata a workshop, conferenze e incontri.

“Il lancio del nostro brand e del nostro format Lafarmacia. nasce dalla visione di unire la figura del farmacista, su cui lavoriamo attraverso continui progetti di formazione, ad un approccio innovativo che comprenda consulenza professionale, servizi tecnologici ed eventi dedicati - spiegano Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, co-founder e amministratori delegati di Hippocrates -. Il nostro obiettivo è quello proporre un luogo in cui le persone vivano la farmacia oltre che per il suo ruolo tradizionale di primo presidio sanitario, anche come punto di riferimento per la salute a 360 gradi”.

Nata solo due anni fa, Hippocrates Holding conta oggi un network di 100 farmacie e 700 dipendenti in tutto il nord Italia.