Aquilea Collagene: unione di natura e scienza per il benessere della pelle

Dal mondo Uriach Italy arriva il nutraceutico a base di collagene. Stimola la sintesi di tale proteina da parte del corpo, supplendone la carenza

Immettere sul mercato prodotti naturali che, supportati da studi clinici, contribuiscano efficacemente alla salute dell’organismo: è questo il focus dell’attività di ricerca di Aquilea, brand parte del polo nutraceutico Uriach Italy. Aquilea ha messo a punto la formulazione di Aquilea Collagene, il nuovo nutraceutico a base di Collagene Idrolizzato, Acido ialuronico e Vitamina C, la cui azione sinergica concorre al benessere di pelle e articolazioni.

Il collagene è una proteina prodotta naturalmente dal nostro corpo che riveste un ruolo fondamentale per la salute e la bellezza dell’organismo. Col passare del tempo, i ritmi di produzione della proteina collagene diminuiscono, con un conseguente cedimento della struttura delle fibre di collagene a sostegno del derma e delle articolazioni. Per stimolare la sintesi del collagene e supplire alla sua carenza, Aquilea ha ideato Aquilea Collagene, nuovo nutraceutico in polvere al gusto vaniglia, da diluire in acqua, succo, latte, thè o qualsiasi altra bevanda calda o fredda.

Il collagene contenuto in Aquilea Collagene è nella forma idrolizzata, ovvero già scomposto in frammenti proteici più piccoli e digeribili rispetto alla molecola tradizionale, così da aumentare la biodisponibilità della sostanza e facilitare l’assorbimento e l’efficacia.

Aquilea Collagene è arricchito da Acido Ialuronico, altro componente fondamentale per una buona idratazione della cute, e dalla Vitamina C, la principale alleata dell’organismo per la produzione di collagene che svolge anche un’importante azione antiossidante, ovvero utile contro radicali liberi sulla pelle.

Diversi studi clinici evidenziano come l’integrazione giornaliera di 10 g di collagene idrolizzato ad alto assorbimento, contribuisca a favorire la produzione interna della proteina, apportando benefici alla pelle e intensificare l’effetto delle creme viso. La nuova formula di Aquilea Collagene soddisfa proprio questa esigenza, permettendo di integrare quotidianamente la carenza di collagene.