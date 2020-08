Artù, il mobiletto lavatoio di design che mancava!

Bama, azienda italiana fondata nel 1980, leader nel settore di articoli per la casa, il giardino e i nostri amici a quattro zampe, celebra quest'anno il 40esimo anniversario di attività e festeggia rimanendo fedele ai valori di sempre: passione, qualità e design tipici del made in Italy, ricerca in ottica ecosostenibile e trasparenza. La passione è la fonte di energia che spinge il team di Bama a lavorare con entusiasmo per offrire a tutti i clienti prodotti di elevata qualità che rispondano alle singole necessità del cliente.

La nuova idea proposta è ARTU', mobiletto lavatoio per la lavanderia, garage o esterni. Innovativo, robusto ed elegante grazie anche alla raffinata finitura dal design simil legno. Realizzato in resina 100% riciclabile e completo del "kit sifone" per un'immediata installazione. Ha il piano regolabile e lo sportello frontale posizionabile con apertura a destra o sinistra a seconda della necessità del singolo, permettendo così l'inserimento in qualsiasi angolo della casa. Il lavabo è più capiente in funzione del portasapone amovibile. ARTU' è facilissimo da montare grazie ad incastri senza nessuna vite o parti metalliche, semplice da pulire e idoneo per installazioni anche all'esterno.

Disponibile in diverse colorazioni, per meglio adattarsi ad ogni stile ed ambiente, scegli quella più adatta alle tue esigenze: ghiaccio, tortora, sabbia e blu.