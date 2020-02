Assolatte garantisce rifornimenti regolari in tutta Italia

Anche la raccolta del latte presso le aziende avverrà secondo i ritmi consueti. Scorte e produzioni potenziate per garantire le forniture

Le industrie di trasformazione del latte e derivati assicurano la regolarità del rifornimento di tutto l'assortimento, beni essenziali, agli oltre 50mila punti di vendita presenti sul territorio nazionale. Lo comunica Assolatte nella prima giornata settimanale dopo l'apertura dei provvedimenti di urgenza per il contenimento del Coronavirus nel Nord Italia. Allo stesso modo si continuano a raccogliere quotidianamente tutto il latte prodotto nelle stalle italiane, pari a 38 milioni di litri/giorno. “Le cisterne delle industrie -afferma Assolatte- proseguono il loro iter quotidiano di raccolta e consegna”.

L'associazione di categoria informa che sta attualmente svolgendo l’attività di supporto e di coordinamento tra le autorità preposte alla gestione della crisi e le aziende lattiero casearie associate per scongiurare qualsiasi rallentamento o blocco.

“Il latte ha un livello di penetrazione altissimo (83%) tra le famiglie italiane, in particolare nel settentrione, ed è da sempre un elemento importante della dieta per la straordinaria ricchezza della sua composizione. Vogliamo assicurare i consumatori che faremo il possibile per garantire la presenza del latte su tutti gli scaffali durante tutta l’emergenza” dichiara Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte.

La situazione sull'epidemia di coronavirus "continua a evolversi" - si legge in una nota della Coca-Cola Hbc Italia. La società sta seguendo attentamente tutte le linee guida del governo e sta adottando misure precauzionali per fare il possibile per prevenire l'ulteriore diffusione del virus. L'azienda sta inoltre effettuando donazioni a organizzazioni che lavorano diligentemente per supportare i pazienti e contenere il virus. La sicurezza e la salute dei collaboratori dell'azienda rimane una priorità assoluta.

A livello internazionale la società ha implementato misure precauzionali per proteggere i dipendenti in Cina, che include la fornitura di maschere per il viso e disinfettanti per le mani, l'installazione di screening della temperatura negli uffici e nelle strutture di produzione e l'istituzione di meccanismi di monitoraggio sanitario attraverso il sistema Coca-Cola in Cina. Per il gruppo la Cina è “il terzo mercato più grande al mondo”. La società “vede grandi opportunità in questo importante mercato e continuerà a investire per una crescita a lungo termine”.

Già nella giornata di domenica 23 febbraio, Ferrero aveva fatto sapere di aver attivato le prime misure necessarie per scongiurare eventuali contagi. In particolare, ha disposto la chiusura delle attività e dei locali della Fondazione Ferrero (restano aperti solo i servizi medici), del Village Kinder+Sport, del Nido e dell’Asilo aziendale.

Per quanto riguarda lo stabilimento di produzione, è rimasto aperto: dalla mattinata di lunedì 24 febbraio i vertici sono attivi per valutare la situazione e decidere eventuali ulteriori provvedimenti.

Secondo Riso Scotti, da dichiarazioni del direttore marketing e commerciale Gianluca Pesce e del direttore industriale Marco Zaninelli si è in presenza di anticipazioni sugli ordini, “Di conseguenza stiamo gestendo gli aspetti produttivi e logistici, senza registrare al momento alcun problema. Il fenomeno è circoscritto all’Area 1 e in minima parte all’Area 2 Nielsen, e non ha evidenza non nazionale. Pensiamo sia una conseguenza logica di ciò che sta accadendo, ma che sia altresì ascrivibile limitatamente a questi primi giorni. Ci aspettiamo che tutto torni gradatamente alla normalità. Siamo molto consci del nostro ruolo sociale come produttori di beni di largo consumo, di commodities, ma siamo allo stesso tempo convinti che occorra coscienza, non allarmismo”.

Il Sistema Azienda, certificato a livello internazionale, assicura normalmente la massima igiene, sicurezza e controllo di tutte le fasi di processo produttivo. “In ogni caso, vista l’urgenza del momento, abbiamo introdotto a titolo straordinario alcune misure: è stato nominato un crisis manager qualificato e dedicato, a disposizione dei lavoratori per interloquire in qualsiasi momento circa qualsiasi dubbio o preoccupazione; sono state istituite sessioni informative, in modo da far circolare all’interno dell’azienda e anche presso i fornitori informazioni puntuali e corrette (conoscenza, non allarmismo); è stato allestito un puntale screening in base ad un database anagrafico per fotografare provenienze, spostamenti, contatti con eventuali casi a rischio segnalati dal Ministero e dalla Regione. Un medico supervisore dedicato è a disposizione in azienda, per infondere la massima tranquillità, sicurezza e serenità a tutti i lavoratori e sono previsti interventi di pulizia straordinaria alle zone comuni (uffici, sale riunioni…), con particolare attenzione alla igienizzazione con detergenti adeguati. “ Monitoriamo attentamente l’evolversi dei fatti e siamo in contatto diretto con le autorità del territorio per porre immediatamente in atto tutte le ulteriori opportune iniziative di prevenzione e le azioni necessarie in generale a gestire il momento contingente”.

Anche Spreafico ha rafforzato le misure di precauzione e attenzione implementando la corretta sanificazione di aree aziendali esposte al contatto con e da personale esterno oltre che agli spazi comuni aziendali. L’attenzione per la salute dei nostri collaboratori è importante per garantire la loro tranquillità e lo svolgimento delle attività lavorative quotidiane.

Secondo Elio Accardo, Ad di Cedral Tassoni, “Tutti i nostri trasportatori si adegueranno alle direttive e non saranno effettuate consegne nelle location attualmente in codice rosso”. Circa i provvedimenti adottati nei confronti del personale in azienda -prosegue l’Ad- è stata emanata una circolare all’interno di tutte le funzioni aziendali che puntualizza i comportamenti da tenere come da linee guida Aib iniziando da una selezione al cancello di ingresso dell’azienda, rinvio di tutti gli appuntamenti anche se urgenti, verifica della possibilità di lasciare in ferie il personale (magari non tutto) per la settimana in corso. In merito ai turni di produzione -conclude Accardo- al momento non sono stati effettuati cambiamenti”.

Secondo Raffaele Santi, responsabile supply chain di Alce Nero, “L'approvvigionamento dei nostri prodotti alimentari biologici avviene su base stagionale e questo non determina problemi rispetto alle forniture. Abbiamo uno stoccaggio ed un rapporto con i nostri soci e fornitori tale da garantirci approvvigionamenti solidi. Attualmente stiamo gestendo i flussi di richieste senza criticità e con ordine. Richieste che sono aumentate, negli ultimi due giorni, anche sul canale e-commerce. Crediamo sia comunque un fenomeno che sta conoscendo un picco e che andrà a saturazione nei prossimi giorni, quando le dispense saranno rifornite e vi sarà quindi un rallentamento della richiesta. Ad ogni modo non riteniamo che avremo alcun problema nel garantire ai nostri clienti l'invio dei prodotti”.

Per Giacomo Bedetti, titolare di Orapesce, la situazione è determinata dal fatto che “Orapesce non rifornisce la gdo, ma esegue consegne a domicilio. Il protocollo adottato è che gli operatori seguano le norme igieniche di prevenzione del Ministero della Salute e il rispetto dei cordoni logistici per le città a rischio. Essendo gli ordini pre-pagati, la consegna può avvenire anche senza contatto diretto tra individui”.

Il direttore generale Guido Veronese di Pastificio Rummo conferma che “Stiamo mettendo in atto tutte le misure possibili per far fronte alle richieste della gdo in questa situazione”. È stato avviato il triplo turno di produzione.

Salvatore Lizzio, manager di Fior di Puglia, sottolinea come l'azienda stia provvedendo ad aumentare le scorte di prodotto a magazzino in modo da poter far fronte ad eventuali forniture di emergenza. Anche per Madama Oliva non ci sarebbero problemi di fronte a eventuali richieste aggiuntive di prodotto. "A distanza di poche ore dall'emergenza, al momento, non ci sono stati d'allerta in azienda, per quanto ci riguarda. Staremo a vedere come evolve la situazione - spiega Enrico Salvatori, direttore commerciale Italia.