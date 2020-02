AstraZeneca è Top Employers Italia per il 6° anno consecutivo

L’azienda di biofarmaceutica viene premiata per l’attenzione verso il benessere dei dipendenti, la valorizzazione dei talenti e della diversity

AstraZeneca S.p.A, filiale italiana dell’azienda biofarmaceutica globale impegnata nella ricerca e commercializzazione di farmaci etici in oncologia, respiratorio, cardiovascolare, renale e metabolico, per il sesto anno consecutivo è Top Employers Italia. Il riconoscimento viene assegnato dall’ente Top Employers Institute alle imprese italiane che si evidenziano per il miglior ambiente di lavoro per i propri dipendenti, grazie anche a politiche di welfare e best practice rivolte al loro benessere.

“Siamo molto orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento - dichiara Tamara Driol, HR Director di AstraZeneca Italia -. E’ conferma del posizionamento della nostra azienda quale realtà di eccellenza in Italia, sia per la rilevanza data al benessere dei collaboratori sia per la valorizzazione dei talenti e della diversity”.

AstraZeneca ritiene che l’evolvere delle capacità e delle competenze sia centrale per raggiungere i propri obiettivi; per questa ragione ha predisposto un piano di sviluppo a 360° che coinvolge tutti i dipendenti. Ciascuno è chiamato a pianificare il suo progetto di sviluppo in collaborazione con il proprio line manager, attraverso strumenti diversificati quali: risorse online, corsi d’aula e iniziative di mentoring/coaching in un’ottica di lifelong learning.

L’azienda ha continuato ad investire sulla parità di genere: il 48% delle risorse è donna così come lo è il 43% dei line manager, che hanno responsabilità di team. Nel 2019, le donne dirigenti in AstraZeneca Italia hanno raggiunto il 52%.

Alla base di tutta l’organizzazione aziendale c’è un sistema di welfare che prevede l’adozione di politiche di conciliazione e strumenti di flessibilità volti a favorire e migliorare il work-life balance di tutti i dipendenti. Fra gli esempi in questo senso spiccano lo smart-working, possibile 2 giorni a settimana, e l’elasticità degli orari di lavoro. Per favorire ancora di più un ambiente di lavoro basato sulla fiducia, è stato inoltre eliminato il sistema di timbratura.