Atlante portavoce per un green corridor logistico in Europa

Per far fronte all'emergenza #coronavirus è necessario dotare il retail europeo di un sistema di rifornimento efficace e sicuro

Atlante dà vita a una task-force europea con alcuni tra i principali operatori della gdo alimentare per individuare proposte concrete a supporto del settore logistico, investito dall’emergenza Covid-19. Si tratta nello specifico di contribuire alla realizzazione dell'apertura di un green corridor europeo per il trasporto delle merci; misura che il Governo italiano e la Commissione europea stanno adottando

Come partner strategico delle principali catene italiane ed estere per l’import-export di prodotti enogastronomici, Atlante ha creato un gruppo di lavoro professionale e internazionale per evidenziare le forti difficoltà logistiche causate dall’emergenza globale. Il team intende proporre una serie di misure da adottare per supportare il trasporto delle merci a livello europeo.

In una lettera inviata anche al Governo italiano, gli operatori hanno messo in luce le forti criticità per il trasporto delle merci in tutto il territorio europeo, sottolineando la necessità di un piano europeo per garantire la libera circolazione dei beni di prima necessità oltre che al transito e al rientro degli autisti in servizio. Le proposte presentate stanno già trovando riscontro nelle misure che a livello italiano ed europeo si stanno adottando per fronteggiare questa emergenza.

Dallo scoppio della crisi, caratterizzata da un clima di costante incertezza e dalle diverse decisioni prese dagli Stati, per gli operatori del settore è diventato sempre più difficile reperire gli autisti che conducono gli automezzi a sostegno delle varie piattaforme logistiche e per consentire il trasferimento delle merci. La task-force di cui Atlante si è fatta portavoce ha avuto l’obiettivo di fare sistema e collaborare per individuare azioni concrete e attuabili e allo stesso tempo mettere a disposizione ogni mezzo per garantire la circolazione delle merci essenziali e assicurare la produzione e gli approvvigionamenti adeguati.

Natasha Linhart, ceo di Atlante ha commentato: “Siamo molto soddisfatti che le nostre proposte siano in linea con le misure adottate dal Governo italiano e con la decisione della Commissione Europea di creare un “green corridor” per il trasporto delle merci. In questo modo si garantirà un flusso costante di beni fondamentali anche in questa situazione così critica.”