Come produttori e gdo si stanno riorganizzando

Come partner strategico delle principali catene italiane ed estere per l’import-export di prodotti enogastronomici, Atlante ha creato un gruppo di lavoro internazionale per evidenziare le forti difficoltà logistiche causate dall’emergenza globale. Il team intende proporre una serie di misure da adottare per supportare il trasporto delle merci a livello europeo. L'intervista al ceo di Atlante, Natasha Linhart: