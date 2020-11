Per il nuovo centro commerciale Maximo, aperto a Roma quartiere Laurentino, Augusto Contract, uno dei più importanti general contractor nel settore retail e ristorazione, ha realizzato quattro punti di vendita nell'area food/risotrazione: Cioccolatitaliani, Hoddie Hot Dog, PIE Pizza Italiana Espressa, Poke House.

" Quello dei centri commerciali è uno dei contesti in cui lavoriamo con maggiore frequenza -commenta Giacomo Racugno, Ceo di Augusto Contract-. La nostra expertise garantisce una realizzazione efficace e di qualità, nel rispetto dei tempi, delle normative e delle modalità di esecuzione in contesti rigidamente controllati".

Per Poke House, Augusto Contract ha agito come general contractor, realizzando, dunque, tutte le opere edili e impiantistiche, dell’arredamento e delle attrezzature. Quella romana è la quarta apertura della società marchigiana per la catena specializzata nei poke bowl.

Hoddie Hot Dog, su progetto di Atelier P, è invece la prima realizzazione per il nuovo format di hot dog gourmet dei creatori di Mama Burger.

Maximo consolida la partnership fra Augusto Contract e Cioccolatitaliani: per questa catena specializzata nel mondo del cioccolato, apprezzata anche all'estero, la società di Jesi ha realizzato 31 locali in Italia compreso questo nel centro commerciale Maximo, per il quale Augusto Contract ha fornito arredo e attrezzature.

Sesta realizzazione, infine, per il brand PIE Pizza Italiana Espressa, il marchio ideato dalla famiglia Ferrieri, proprietaria di Cioccolatitaliani. Anche in questo caso Augusto Contract si è occupato della fornitura di arredo e attrezzature.

Cioccolatitaliani e PIE Pizza Italiana Espressa sono stati realizzati su progetto di Fabio Mennella di Antitetico.