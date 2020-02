Autogrill, gli aeroporti il canale più importante per la crescita dei ricavi

Il consiglio di amministrazione di Autogrill S.p.A. ha approvato i dati preliminari sui ricavi consolidati per l'esercizio 2019: che sfiorano i 5 miliardi di euro, +6,4% a cambi correnti

I dati preliminari sui ricavi per l’esercizio 2019 di Autogrill S.p.A. segnano un incremento complessivo del 6,4% a cambi correnti (+3,5% a cambi costanti) grazie all’ottima performance del canale "aeroporti" (Autogrill è presente, tramite insegne dirette e indirette in 147 scali del mondo).

I ricavi 2019 sfiorano i 5 miliardi di euro (4.997 milioni di euro). La crescita like-for-like (+3,1%) è guidata soprattutto dal Nord America che genera ricavi per 2.635 milioni di euro e pesa ormai per oltre la metà dei ricavi totali. Nord America per Autogrill vuol dire sostanzialmente Stati Uniti d’America: nel continente statunitense il gruppo italiano realizza 2,7 miliardi di euro, con un residuale di 231,4 milioni di euro provenienti dalle attività canadesi. Dunque, il giro d'affari prodotto dagli Usa è più del doppio di quello italiano.

Per l'esercizio 2019 Autogrill si attende un Ebitda (margine operativo lordo) underlying (sottostante), escluso l'impatto del principio contabile IFRS16, pari a una cifra compresa tra 458 e 463 milioni di euro. Nel 2019 ha registrato, fra nuovi contratti e rinnovi, 2,8 miliardi di euro.

La divisione per canale vede primeggiare gli aeroporti con oltre 3 miliardi di euro (3.080,8 milioni di euro), canale che cresce del 4,6% (like-for-like) seguito dalle autostrade con 1,5 miliardi di euro (1.521,6 milioni di euro) e un incremento dell’1,1% sempre su base like-for-like.

Autogrill: ricavi per canale e per area geografica, 2018-2019 (in milioni di euro) e var.%

2019 2018 Cambi correnti Cambi costanti Aeroporti 3.080,8 2.742,2 +12,3 +8,1 Autostrade 1.521,6 1.588,6 -4,2 -5,5 Altri canali 394,3 364,5 +8,2 +7,5 Totali ricavi 4.996,8 4.695,3 +6,4 +3,5

Fonte: Autogrill

2019 2018 Like-for-like Nord America 2.635,6 2.389,1 +3,9 International 647,1 584,6 4,1 Europa: Italia Altri paesi europei 1,714,1 1.021,7 692,4 1.721,6 1.023,6 698,0 1,6 1,2 2,2 Totale gruppo 4.996,8 4.695,3 3,1

Fonte: Autogrill

In Italia il trend 2018-2019 è lievemente negativo (-0,2%) sia a cambi correnti sia a cambi costanti, ma migliore del totale Europa dove i ricavi segnano -0,4% (correnti) e -0,8% (costanti). In termini di canali, l’ottima performance degli aeroporti (+8,0% a cambi costanti) salva il risultato condizionato dall’andamento negativo del canale autostrade (-2,4% e -2,6%) che, lo ricordiamo, rappresenta la quasi totalità del fatturato italiano (1.162,7 milioni di euro su un totale ricavi di 1.714,1).

A livello Europa, il saldo negativo tra chiusure e aperture è dovuto soprattutto all’effetto dei rinnovi selettivi sul canale autostradale italiano, e all’uscita da Tank&Rast in Germania e dai canali non strategici.

Gruppo Autogrill ha dunque una configurazione assai particolare di operatore internazionale del “feeling good on the move”®, della ristorazione nei luoghi di transito (stazioni e aeroporti in primis), che trova negli aeroporti il canale più importante per ricavi a livello globale, pur essendo nato e cresciuto storicamente nel e con il canale autostradale che è ancora preminente in Europa.

DEFINIZIONI

LIKE-FOR-LIKE (LFL): la crescita LFL dei ricavi è calcolata rettificando i ricavi dei due periodi presi in esame da acquisizioni, cessioni, effetti di cambio, nuove aperture e chiusure e l'eventuale effetto calendario, e comparando i ricavi dell'anno in corso con quelli dell'anno precedente.