Autogrill: i risultati 2019 e i primi numeri dell’impatto Covid-19

Confermato un risultato netto 2019 a 205,2 milioni di euro, ma anche una prima importante riduzione dei ricavi a causa della pandemia

Gruppo Autogrill conferma risultati solidi per il 2019, come da dati preliminari, con un risultato netto di 205,2 milioni di euro, grazie a ricavi in crescita del 6,4%, ovvero a 5 miliardi di euro. A causa di quella che ormai possiamo definire ufficialmente pandemia da coronavirus Covid-19, tuttavia, il gruppo dà anche i primi numeri dell'impatto e adotta un approccio prudenziale, evitando di distribuire il dividendo, adottando una serie di misure e posticipando l'annuncio della guidance.

I ricavi di Autogrill alla fine della prima settimana di marzo 2020