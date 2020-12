Fra i materiali innovativi debuttano Wascoffee, brevettato da Autogrill ottenuto dagli scarti del caffè, e Wasorange, derivante dagli scarti delle arance delle spremute, utilizzato per i contenitori delle bustine di zucchero

Autogrill Villoresi Ovest sorge lungo l'Autostrada dei Laghi, la A8, a pochi chilometri da Milano: aveva una forma così originalmente strana e quasi spaziale da meritare la copertina di Life. Erano i primi anni Sessanta, gli anni migliori e più belli nella storia italiana dell'intero XX secolo. E non ci saranno, dopo, anni migliori di quelli.

L'Autogrill Villoresi Ovest, costruito nel 1958 su progetto dell'architetto Angelo Bianchetti, resta come simbolo e icona di un periodo e di un'architettura che dovevano celebrare il rilancio economico e industriale italiano.

Dopo un importante intervento di ricostruzione conservativa e un cantiere avviato a febbraio 2020, terminato entro prima della fine del 2020 nonostante le difficoltà del lockdown, il Tripode, com'è soprannominato, ha riaperto nel rispetto del design originale dell’edificio, con una leggera rivisitazione estetica e l’utilizzo di materiali in linea con i più moderni standard edilizi.





"Villoresi Ovest è da sempre simbolo di rinascita, già nel 1961 la rivista Life lo aveva in copertina a dimostrazione della modernità del nostro Paese -commenta Gianmario Tondato Da Ruos, Ceo di Gruppo Autogrill-. Anche oggi vogliamo che il locale rinnovato rappresenti un ponte simbolico tra passato e futuro, un segnale tangibile della volontà di ripartire dell’Italia, e di tutti noi, in questo momento complesso".

"Nonostante la pandemia Covid-19 sia stata e sia tuttora una crisi senza precedenti, Autogrill continua a investire in Italia e guarda al futuro anche grazie allo sforzo dei propri

dipendenti, che pur in questa situazione estremamente complicata, hanno continuato a lavorare con professionalità e attenzione al cliente -ha aggiunto Andrea Cipolloni, Ceo Europa di Gruppo Autogrill-. Il nuovo Villoresi Ovest vuole offrire il meglio dell’esperienza di ristorazione che abbiamo messo a punto in questi anni di rilancio, ed esprime al meglio la nostra visione e la nostra determinazione nel raggiungere risultati sempre più importanti".

ARCHITETTURA: PASSATO E FUTURO

Il progetto, curato dallo studio di architettura Andrea Langhi Design, ha rispettato le proporzioni e dimensioni originali, omaggiando il design classico, dalle linee curve armoniose e dai colori caldi.

All'esterno è stato mantenuto l’enorme tripode ad arco originale, icona storica dell'edificio e progettato per essere visibile da lontano. Oggi, riprendendo l’idea originaria di illuminazione esterna della struttura, nel tripode sono state installate luci a Led, che ne aumentano la visibilità nelle ore notturne e che potranno variare di colore a seconda delle occasioni. L’edificio centrale a forma di tronco di cono alla base del tripode è stato ricostruito con materiali moderni e ad alta efficienza energetica, come i vetri a doppia camera con pellicole filtranti per i raggi UV. La centrale termica è stata spostata esternamente per migliorare l’estetica e la funzionalità dell’edificio.

I materiali utilizzati per l’interno sono ispirati alla tradizione del design italiano, come il legno di noce, il marmo e l’ottone. Un design classico abbinato a materiali e impianti innovativi, rispettosi dell’ambiente, e a strumenti di comunicazione moderni e tecnologici. Anche l’originale lampadario a goccia, d’ispirazione barocca, al centro dell’area conviviale, è stato restaurato e dotato di lampadine a Led per diminuire l’impatto energetico, garantendo l’illuminazione uniforme di tutto il locale e una più facile manutenzione.

LA COLLABORAZIONE CON COMETA

Il richiamo agli anni Cinquanta è stato l'anima della progettazione: si inserisce la collaborazione con Cometa, realtà impegnata nell’accoglienza, nell’educazione e nella formazione di bambini e ragazzi in situazioni difficili. Cometa con la sua Contrada degli Artigiani ha realizzato il grande tavolo in legno di barrique, posizionato al centro del ristorante, sotto il lampadario storico. Il progetto, realizzato per Autogrill, propone inusuali combinazioni di materiali di pregio, antichi o di recupero quali il legno delle botti di vino e gli scarti di lavorazioni del vetro di Murano, che uniscono sapienza artigiana, riuso della materia e perfetto equilibrio estetico.

SOSTENIBILITÀ



Autogrill ha unito tradizione e innovazione, pensando a un edificio caratterizzato dalle più moderne tecnologie edilizie e impiantistiche. L’edificio è dotato di vetri con elevate performance in termini di isolamento termico, l'impianto di climatizzazione è costituito da pompe di calore ad alta efficienza energetica per il recupero di calore di condensazione, l’acqua calda viene fornita agli impianti di lavaggio per abbattere del 50% l’utilizzo delle resistenze elettriche. E un pozzo consente di attingere l’acqua piovana da dedicare allo scarico dei bagni clienti e dipendenti, con un sensibile contenimento di consumo di acqua industriale.

Le unità di trattamento dell’aria sfruttano il raffrescamento naturale per la ventilazione degli ambienti quando si verificano le condizioni esterne ottimali, escludendo di fatto l’apporto dell’impianto di climatizzazione. La presenza di scambiatori di calore consente di recuperare il calore d’inverno e il fresco d’estate per il ricambio d’aria.

Sempre a protezione dei consumi energetici, il fabbricato è dotato di una sistema di regolazione degli impianti a distanza (BMS-Building Management System), per regolare in maniera automatica e con algoritmi evoluti gli impianti di climatizzazione e di illuminazione, garantire il massimo comfort interno e non disperdere energia elettrica. Autogrill ha inoltre realizzato un impianto fotovoltaico da 20kW per autoprodurre parte dell’energia necessaria ai servizi erogati nel fabbricato. L’illuminazione, interna ed esterna, è realizzata con tecnologia 100% Led, a basso consumo e alta resa luminosa.

La maggior parte delle attrezzature quali macchine del caffè, forni, lavatazzine, impianto di lavaggio, piastre scalda panini e frigoriferi sono interconnesse a un portale web, dal quale è possibile monitorarne il funzionamento, con la possibilità di gestire nuove ricette o variare flussi operativi in tempo reale, consentendo di ottimizzare i consumi energetici, il servizio erogato e la qualità dei prodotti venduti.

MATERIALI INNOVATIVI (E ANTIBATTERICI)

Per tutta la pavimentazione e i rivestimenti sono state utilizzate piastrelle Active Ceramic con proprietà certificate battericide/antivirus attive anche nelle ore di buio, grazie alla composizione con ioni di argento e pitture Airlite, che sono inoltre capaci di abbattere gli agenti inquinanti. Anche per gli arredi sono stati utilizzati materiali rispettosi verso l’ambiente e derivanti dal riutilizzo di scarti di lavorazione di prodotti utilizzati nei punti vendita Autogrill.

In particolare: Wascoffee, materiale sviluppato e brevettato da Autogrill ottenuto dagli scarti del caffè. In Wascoffee l’isola centrale e le boiserie, mentre per la prima volta - a titolo di cameo - compare Wasorange (partner tecnologico Krill design), altro materiale esclusivo derivante dagli scarti delle arance delle spremute, utilizzato per i contenitori delle bustine di zucchero presenti nel ristorante come elementi unici di design.