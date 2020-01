Aziende italiane e trasformazione digitale: priorità e obiettivi per il 2020

Al primo posto per il 91% il tema dell'organizzazione e della cultura digitale, seguiti da omnicanalità, analytics e big data. I dati Focus Management

Circa l'80% delle aziende italiane dichiara che quest'anno affronterà alcuni temi chiave della trasformazione digitale. A presentare questo dato è una survey condotta su circa 200 imprese da Focus Management, società che ha appena dato vita a un'alleanza con Asset per mettere in comune le esperienze e le skill di oltre 50 professionisti della consulenza aziendale, supportando ad ampio raggio le aziende nel processo di trasformazione digitale.

Nello specifico, i temi legati all’organizzazione e alla cultura digitale risultano una priorità da affrontare per il 91% degli intervistati, seguiti dalla gestione dell’omnicanalità (88%), data analytics & big data, processi e performance (83%).

Quasi il 90% delle aziende intervistate rientra tuttavia nei segmenti definiti "analitici" o "difensori". I primi si perdono nell’analisi delle alternative offerte dalla digital transformation, senza concretizzare. I secondi reagiscono al mercato e ai concorrenti, limitandosi al minimo investimento. Gli "anticipatori", invece, rappresentano solo il 13% del campione complessivo.

I dati evidenziano come la cultura del monitoraggio non sia ancora particolarmente radicata: più della metà delle aziende intervistate dichiara infatti di non avere un approccio sistematico all'analytics. Web e social rappresentano ancora le uniche vere aree sulle quali le aziende hanno iniziato a sperimentare approcci di real time marketing, ma la digital transformation è ben altro. L’obiettivo (dichiarato) per moltissime aziende è l’integrazione online-offline da perseguire attraverso azioni mirate, in molti casi già attivate, che coinvolgono necessariamente operation, supply chain e It, oltre a marketing e sales

Le aree di lavoro che risultano più urgenti sono:

1) Sviluppare all’interno delle organizzazioni cultura e skill su digital e nuove tecnologie, andando oltre il Marketing e elaborando strategie e soluzioni integrate, estese a tutte le funzioni aziendali;

2) Sfruttare le potenzialità del patrimonio di informazioni e dati aziendali, arricchiti da quelli rilevabili oggi dai mercati ponendo in essere architetture It marketing oriented, allineate ai processi aziendali;

3) Migliorare il conversion rate, ponendo in essere processi di monitoraggio che, sfruttando le opportunità dei più moderni sistemi di Ict, siano in grado di relazionare in real time front office e back office, adeguando le scelte gestionali per ottimizzare i risultati aziendali.