Banco Bpm lancia l’operazione Investimenti sostenibili 2020-2023

Un plafond di 5 miliardi di euro dedicato agli investimenti aziendali per progetti per la sostenibilità

Per favorire la transizione energetica verso modelli sostenibili e finanziare i progetti aziendali in questo ambito, Banco Bpm ha messo a disposizione un plafond di 5 miliardi di euro. L'operazione ha compreso un accordo con il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano a sostengo tecnico di "Investimenti sostenibili 2020-2023".

L'operazione si supporto alle aziende di Banco BPM si inserisce nella tematica Esg (Environmental, Social and Governance), che rappresenta uno dei pilastri dell'azione commerciale di Banco Bpm in sintonia con l'ultimo piano industriale.

Secondo Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banco BPM: "“Le banche sono un importante motore della sostenibilità perché le loro decisioni di finanziamento si riflettono in modo significativo sulla possibilità di realizzare progetti e investimenti sostenibili. Oggi le decisioni che impattano su tali ambiti sono molto più pervasive, riguardano gli aspetti della nostra quotidianità e si intrecciano con la capacità delle banche di agire un ruolo di primo piano, favorendo e finanziando i progetti ispirati ai principi dell’efficienza energetica, del risparmio delle risorse, della riduzione delle cause di inquinamento e, più in generale, della sostenibilità. E’ evidente che investire in sostenibilità sarà una delle priorità per le imprese che vorranno rimanere competitive sul mercato: ecco perché la promozione di una nuova sensibilità sui temi ESG attraverso azioni concrete di supporto alla clientela rappresenta una sfida per il futuro che Banco BPM ha deciso di raccogliere”