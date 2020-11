Barilla: un nuovo modello eCommerce per Mulino Bianco e Pan di Stelle

Il sito si chiama "Dedicato a Te" e offre la possibilità di personalizzare le confezioni dei prodotti di maggior successo con nomi, temi e foto

Meno prodotti di consumo e più oggetti da collezione, meno orientamento alla vendita e più all'engagement del consumatore: questa la direzione tracciata dalla nuovo eCommerce di Gruppo Barilla chiamato "Dedicato a te". Qui gli utenti possono infatti creare e acquistare confezioni personalizzate delle referenze Mulino Bianco e Pan di Stelle.

Si tratta nello specifico di un progetto di customizzazione attraverso l'inserimento sul pack di nomi, frasi, temi e foto. Una proposta online dal 16 novembre che si inserisce perfettamente all'interno dei trend odierni sia in termini di coinvolgimento attraverso il packaging, sia in termini di "cultura dell'estetica Instagram".

La procedura di personalizzazione è semplificata in quattro step e si pone l'attenzione anche su un altro ineluttabile must odierno, ovvero la sostenibilità. Gli oggetti sono infatti tutti riciclabili e made in Italy. Un'iniziativa che punta a rinsaldare il legame con i due marchi in ottica "love-brand", con prodotti che per molti Millennial sono connessi a un velato effetto nostalgico.

L’offerta iniziale avrà non a caso come protagonisti 9 prodotti top seller della gamma Mulino Bianco e Pan di Stelle, ovvero: Macine, Abbracci, Batticuori, Baiocchi, Buongrano, Torta al Limone Mulino Bianco e Biscotto, Crema e Torta Pan di Stelle. Saranno inoltre disponibili 3 diverse tipologie di materiale, declinati in creatività differenti per circa una centinaia di combinazioni possibili.

Come sottolinea in una nota aziendale Laura Pezzotta, head of personalization unit: