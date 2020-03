Beraldo (Ad Ovs): “Anche nella moda imprese e lavoratori da tutelare”

L'appello lanciato dalle pagine del Sole24Ore in merito alla mancata inclusione del settore tra quelli con particolare tutela nel decreto "Cura Italia"

Che il commercio di abbigliamento e accessori stia subendo e subirà ulteriormente l'impatto negativo delle restrizioni da coronavirus è un dato di fatto. Difficoltà stimate che, non a caso, hanno appena portato il big H&M a ritirare la distribuzione dei dividendo e prendere ulteriori misure cautelari.

La mancata inclusione del settore tra i "tutelati speciali" del decreto "Cura Italia" ha portato tuttavia Stefano Beraldo, Ad di Ovs Spa, a lanciare un appello dalle pagine del Sole24Ore. L'amministratore delegato parla di grandi e piccole realtà prevalentemente italiane da tutelare insieme ai suo oltre 200.000 dipendenti.

Focus anche sul fatto che, a differenza ad esempio della ristorazione, queste realtà non possano tagliare il grande costo di acquisti di materia prima o manifattura per la collezione primavera-estate, ma anche sul pagamento dell'Iva in dogana su merci che non sono state e non saranno vendute a causa delll'obbligo di chiusura.

Tra le richieste che Beraldo avanza vi sono dunque lo stop momentaneo a questo meccanismo, nonché lo spostamento dei versamenti fiscali e dei contributi a settembre, nonché ad altre misure specifiche per il settore.