Bergamotto: la fruit star dell’offerta Citrus è tornata!

Torna sugli scaffali della grande distribuzione organizzata il bergamotto di Citrus l’Orto Italiano. L'azienda cesenate è stata la prima a commercializzare il prodotto fresco non trattato nella distribuzione moderna nazionale, ormai cinque anni fa.

“E’ il nostro prodotto simbolo – dice la Ceo di CITRUS, Marianna Palella – E negli anni le sue vendite sono cresciute, sostenute da una rinnovata richiesta da parte del consumatore di prodotti tradizionali ma, soprattutto, ricchi di effetti benefici per la salute”.

Certamente, l'attività condotta sull'intero territorio nazionale insieme alla Società italiana di cardiologia sta favorendo la conoscenza delle proprietà nutraceutiche di questo superfood tutto italiano, anzi calabrese. “Un trasferimento di informazioni che noi di Citrus abbiamo iniziato nel 2015 - aggiunge l’imprenditrice – Siamo stati tra i primi, infatti, a riscoprire questo agrume e ringraziamo ancora chi ci ha creduto con noi e l'ha subito inserito tra le proprie referenze”.

Parliamo di un prodotto di nicchia, ma che anno dopo anno registra incrementi di vendite e, quindi, di produzione e volumi offerti. Merito anche delle notizie che circolano sulla stampa nazionale che continua a evidenziarne il concentrato di benessere naturale. In effetti, le proprietà benefiche del bergamotto sono straordinarie: è ricco di flavonoidi, molecole antinfiammatorie note per la loro azione positiva sul sistema cardiovascolare e la regolazione del colesterolo e come potenziali antitumorali.

“La grande distribuzione italiana, che ha creduto nel bergamotto, ci ha permesso di trasferire sul territorio notevoli vantaggi economici e sociali nel rispetto di una filiera etica nella quale crediamo da sempre. Il prossimo passaggio – conclude Marianna Palella – è l’introduzione dei nuovi packaging, sempre accattivanti ma con il plus di essere ecosostenibili, in linea con le nostre scelte rispettose dell’ambiente”.

La campagna commerciale del bergamotto va dai primi di ottobre fino alla metà di aprile.