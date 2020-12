Best Packaging 2021: aperto il bando per i premi “Carta Etica del Packaging” e Speciale “Futuro”

Fino al 29 gennaio 2021 è possibile iscriversi a “Best Packaging 2021”, il concorso annuale che promuove, valorizza e premia le migliori soluzioni di imballaggio

Packaging Meeting Srl, di concerto con l’Istituto Italiano Imballaggio, e con il patrocinio della Fondazione Carta Etica del Packaging, organizza l’edizione 2021 dell'Oscar dell'imballaggio - Best Packaging 2021, e si fa promotore del Premio “Carta Etica del Packaging”. Il Premio è stato messo a punto per promuove e valorizzare le migliori soluzioni di imballaggio, in prototipo, in commercio o in fase di industrializzazione. Obiettivo principale è quello di comunicare, nel modo più ampio possibile e ai target più disparati, la sicurezza e i valori etici sottesi al mondo packaging, oltre che le visioni predittive del futuro rappresentati dalle proposte a concorso. Le proposte, devono essere in grado, con evidenze og­gettive, di dimostrare come, nella loro ideazione, proget­tazione, collaudo e industrializzazione, abbiano seguito i driver di riferimento della Carta Etica del Packaging.

Oltre al suddetto premio, la novità dell’edizione 2021 della kermesse in oggetto è l’istituzione del Premio Speciale “Futuro”, che vuole premiare le proposte che guardano e pensano al futuro del packaging. La scadenza per partecipare ad entrambi i bandi (qui dettagli e scheda di partecipazione) è il 29 gennaio 2021.

Interessante, in questo contesto, andare brevemente a ripercorrere i passi che hanno portato alla nascita della Fondazione, che dà il nome al premio. Infatti, la Fondazione vede la luce il 29 maggio 2020 ed è a sua volta un entità successiva alla sottoscrizione nel 2015 della Carta etica del Packaging. La Carta nasce da una riflessione condivisa tra Edizioni Dativo (casa editrice che dà voce all’industria italiana del packaging e del converting) e Politecnico di Milano, che ha dato vita a un documento che si presenta come una raccolta di principi utili ad accompagnare il packaging verso un futuro più consapevole. Infatti, la Carta etica è stata ideata come strumento per una “cultura di sistema”, basata su 10 principi di fondo, che si devono ritrovare nel packaging: responsabilità, bilanciamento, sicurezza, accessibilità, trasparenza, informazione, contemporaneità, lungimiranza, educazione e sostenibilità.

Tutto questo perché il packaging ha una pervasività e valore molto più profondo di quanto si tende superficialmente ad attribuirgli. A questo proposito, la Fondazione e l’Istituto Italiano Imballaggio esplicitano proprio come il packaging sia un oggetto la cui diffusione si esprime in tutta la sua evidenza, anche solo pensando che un singolo individuo, ogni anno, entra in contatto con almeno 8000 imballaggi, rappresentando così un mezzo potente, più di quanto spesso si consideri. È, poi, un oggetto trasversale, ovvero un vero e proprio oggetto di massa, che si dà per essere usato da tutti; come emblema del mo­dello di consumo della società odierna, che chiede di essere sempre più responsabili. È “esca”, attraverso la propria capacità seduttiva, che attrae e guida nella rete degli acquisti. Al tempo stesso, è strumento necessario senza il quale non si potrebbe disporre di prodotti essenziali: alimenti delicati, farmaci salvavita, prodotti fragili, ecc. Inoltre, è un mezzo indispensabile per far circolare in sicurezza nel tempo e nello spazio i prodotti, per garantire der­rate, per sopperire a bisogni, per trasferire le informazioni riferite al prodotto, alle sue modalità d’uso, ai suoi benefici e ai suoi vincoli, e per offrire servizi che ne accompagnino il consumo.

Ecco perché è importante, allora, fare una riflessione profonda sul tema che consenta un’evoluzione nel rispetto dei bisogni del consumatore, dell’utilizza­tore, della società e dell’ambiente (su questo punto, in particolare, l’attenzione alla sostenibilità è al suo massimo storico, con la ricerca di sinergie con altri stakeholder).

Questa è la ratio dietro il lavoro di realtà come l’Istituto Italiano Imballaggio e la Fondazione Carta Etica del Packaging, con tutte le iniziative che organizzano, in buona parte anche legate alla formazione.