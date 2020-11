BLOK 30: nuove opportunità di investimento immobiliare nel cuore di Parma

Shopping, ristorazione, svago, servizi alla persona: nasce a Parma BLOK 30, il nuovo centro polifunzionale con una posizione privilegiata in città, e con spazi disponibili per diverse merceologie.

Sorge a meno di 1 km dal centro storico e a poche centinaia di metri dal polo dell’Ospedale Maggiore BLOK 30, il nuovissimo centro polifunzionale nel cuore della città. Una struttura di oltre 15.000 mq, che si propone di offrire un mix di servizi e destinazioni per tutti i cittadini di Parma.

BLOK 30 è un centro di moderna concezione, nato dal recupero di un importante compendio commerciale in stato di abbandono, che oggi viene restituito ai cittadini e che si candida a essere tra le più interessanti opportunità di investimento commerciale in una città dinamica e viva come Parma.

“Grazie alla sua localizzazione strategica, selezionata per comodità di accesso, integrazione nella viabilità urbana e vicinanza ad altri poli attrattivi e di passaggio, BLOK 30 offre imperdibili opportunità commerciali per diverse merceologie, con progetti e metrature personalizzate” spiega Paride Manghi, Amministratore di Priaura.

“Insieme ai clienti, progettiamo spazi su misura, con grande libertà di modellazione e taglio, anche tra i diversi piani dell’edificio” continua Manghi. “L’opportunità strategica del nuovo landmark parmense proposto da Priaura è stata già colta e approvata da importanti brand del settore gdo, food, fitness, beauty e home care. Nomi di di grande attrattiva per il pubblico, capaci di richiamare un target variegato e di generare traffico.”

BLOK 30 è un progetto di Priaura, partecipata nata dalla joint venture tra Pria, società d’investimento e sviluppo immobiliare, e Aura, società di sviluppo immobiliare che opera per i principali marchi della grande distribuzione presenti in Italia e all’estero.

Pria porta in Blok 30 l’esperienza trentennale dei suoi fondatori, il suo know-how altamente specializzato e la spinta innovativa dei suoi professionisti. Attiva principalmente sul mercato milanese, Pria e’ stata negli anni capace di maturare credibilità finanziaria e progettuale attraverso lo sviluppo di oltre 50 operazioni per un valore di circa €400 milioni di immobili commercializzati.

Aura srl si si è distinta negli anni sul mercato grazie alla realizzazione e alla vendita di singoli supermercati e di gallerie commerciali in diverse province del nord Italia, consolidando collaborazioni importanti con primari marchi nazionali e internazionali.

Priaura racchiude l’esperienza e la solidità delle prestigiose aziende che la compongono, per offrire affidabilità e competenza a ogni progetto commerciale.

Una curiosità: il nome BLOK 30 deriva dalla moderna struttura “a blocco” dell’edificio e richiama anche il concetto di quartiere, distretto. 30 invece è uno dei numeri civici che l’edificio occupa.

Per maggiori informazioni: www.blok30.it