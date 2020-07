Bnp Paribas Reim Italy Sgr ha perfezionato, per conto di un fondo immobiliare gestito riservato a investitori professionali, l’acquisizione di un immobile direzionale di 10.600 mq a Milano in via Mazzini 9/11, a pochi passi dal Duomo. Il valore della transazione -non comunicato- è stimato da Mark Up in circa (poco più di) 100 milioni di euro. L'immobile è attualmente affittato alla multinazionale We Work.

Il trophy asset, costruito nel 1935 e storica sede della Banca Agricola Milanese, è stato recentemente oggetto di un importante intervento di riqualificazione -soprattutto interna- che ha consentito di realizzare spazi di lavoro pre-certificati Leed Gold.

BNP Paribas Reim Italy ha rilevato l’immobile da Savills Investment Management Sgr quale società di gestione del fondo immobiliare Milan Green Fund.

"In questi ultimi mesi l’attività della nostra Sgr non si è mai fermata -commenta Dominique Jones, Ceo e direttore generale di Bnp Paribas Reim Italy Sgr- e l’acquisizione dell’immobile di via Mazzini, realizzata in un momento particolarmente difficile per l’economia italiana e internazionale, è la dimostrazione della nostra determinazione a continuare a investire nel mercato italiano per conto dei nostri fondi gestiti in Italia e per quelli della piattaforma paneuropea di Bnp Paribas Reim".

"Questa operazione -aggiunge Vincenzo Nocerino, chief investment officer di Bnp Paribas Reim Italy Sgr- s'inserisce all’interno di un’intensa attività di sourcing e analisi delle migliori opportunità di investimento presenti oggi sul mercato che stiamo realizzando per i nostri fondi in gestione e che porterà a finalizzare importanti acquisizioni nel corso dei prossimi mesi. Nonostante l’emergenza Covid-19 siamo convinti infatti che il mercato immobiliare core italiano, e in particolare quello di Milano e Roma, continui a rappresentare una grande opportunità per gli investitori istituzionali interessati a generare rendimenti con un’ottica di medio-lungo termine".